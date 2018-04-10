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Запуск системы Tах Free в России

Система tax free в тестовом режиме заработала в Сочи

© Sputnik. Нина Зотина
Новости
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Систему tax free, благодаря которой иностранные граждане смогут вернуть себе 18-процентный НДС с товаров, купленных в России, запустили в тестовом режиме в Международном аэропорту Сочи. Данная система будет работать в ряде городов, принимающих Чемпионат мира по футболу в 2018 году.

СУХУМ, 10 апр — Sputnik. С 10 апреля у туристов города Сочи появится возможность вернуть сумму НДС наличными, а после установки специальных контейнеров спустя всего пару дней появится возможность сделать это безналичным расчетом, сообщает РИА Новости со ссылкой на и.о. начальника таможенного поста "Аэропорт Сочи" Алексея Быкова.

Систему  tax free в тестовом режиме запустили в Международном аэропорту Сочи 10 апреля.

Символика оператора системы tax free
© Sputnik. Евгения Новоженина
Две точки системы tax free откроются в Сочи в 2018

Чтобы воспользоваться услугой tax free, пассажиру необходимо предъявить инспектору таможни купленные товары, которые тот сопоставит со сведениями в чеке и проставит на нем необходимые отметки. 

После чего пассажир передает чек с отметками таможенного органа оператору системы для принятия решения о возмещении НДС и информирования ФНС России.

Как рассказал журналистам Быков, аэропорт Сочи и таможенная служба полностью готовы к реализации проекта.

"В международном секторе "С" аэропорта установлены две таможенные стойки. В систему также включены два магазина, расположенных в морпорту города и на Красной Поляне. С 10 апреля иностранные пассажиры могут вернуть сумму налога наличным расчетом, с 13 апреля будут установлены контейнеры для безналичного расчета", — заявил Быков.

Выплаты по tax free туристы смогут получить в ряде городов, принимающих Чемпионат мира по футболу в 2018 году, с 10 апреля — об этом ранее сообщали представители Минпромторга.

По данным ведомства, на первых этапах проект будет реализован в Краснодарском крае, Московской области, Москве и Санкт-Петербурге. Планируется, что к концу года система будет работать по всей России.

Закон о введении tax free вступил в силу c 1 января. Вернуть себе НДС с товаров, купленных в России, смогут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС.

Для такой компенсации иностранцу нужно приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить документ (чек) на них.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Система tax free продолжит функционировать на постоянной основе и после чемпионата мира по футболу.

Запуск системы Tах Free в России

                        ©
                    Sputnik. Нина Зотина
Запуск системы Tах Free в России
Теги:
аэропорт Сочи, tax free, Чемпионат мира по футболу 2018, Россия, Сочи



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