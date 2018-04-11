Акцент на медтуризм: Абхазия участвовала в медицинском форуме в Турции

Абхазская делегация во главе с министром Тамазом Цахнакия впервые приняла участие во всемирном конгрессе "Hestourex" в сфере медицинского, спортивного и альтернативного туризма.

СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Абхазская делегация рассказала о рекреационных ресурсах республики на всемирном медицинском форуме, который проходил в Турции с 5 по 8 апреля.

"Мы рассказали о богатствах природы Абхазии, которые способствуют восстановлению здоровья, – отметил на радио Sputnik заведующий отделением ангиологии и сосудистой хирургии Тимур Лагвилава. – Кроме того, у нас есть отделение хирургии, где мы проводим операции на достаточно хорошем уровне. В том числе пластическая хирургия, лапароскопическая хирургия, которые хорошо развиты в Абхазии".

Абхазские медики во время своего визита провели встречи с турецкими коллегами.

"Министр Тамаз Цахнакия, который возглавлял нашу делегацию, встретился с главой и мэром Анталии, с начальником одного из отделов Министерства здравоохранения Турции, также у нас была встреча со стамбульскими врачами в клинике Мармарского университета, в онкологическом центре Стамбула и центре MedicalPark", – рассказал Лагвилава.

Абхазские и турецкие врачи договорились о сотрудничестве. Сейчас, по словам Лагвилава, прорабатывается проект совместного соглашения.

© Фото: предоставлено Тимуром Лагвилава Абхазская делегация во главе с министром Тамазом Цахнакия приняла участие во всемирном конгрессе-выставке "Hestourex" в сфере медицинского, спортивного и альтернативного туризма

"В частности, мы договорились о проведении в нашей стране мастер-классов и семинаров, циклов обучающих программ для абхазских врачей. Мы договорились о проведении медицинского форума в Абхазии, на который приедут наши турецкие коллеги. Во время форума они проверят состояние медицины в Абхазии. Они готовы нам помочь. Пока мы не знаем, когда состоится форум. Официальных договоренностей пока еще нет", – добавил он.

Эти встречи организовала абхазская диаспора в Турции.

Всемирный конгресс-выставка "Hestourex" в сфере медицинского, спортивного и альтернативного туризма проходил в Анталии с 5 по 8 апреля. Впервые Абхазия приняла в нем участие как независимое государство. Ранее, как отметил врач Тимур Лагвилава, абхазские медики участвовали в подобных форумах только в России.