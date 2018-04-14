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Президент Турции Реджеп Эрдоган

Эрдоган: удары по Сирии обоснованы

© AFP 2018 / ADEM ALTAN
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Темы:
Военная операция в Сирии (119)
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Глава Турции Тайип Эрдоган прокомментировал ночную бомбардировку в Сирии.

СУХУМ, 14 апр — Sputnik. Анкара положительно восприняла удары США, Великобритании и Франции по Сирии и считает обоснованным наказанием за предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе, об этом сообщает РИА Новости.

"Мы этой ночь не спали, следили за ситуацией в Сирии. Мы находим операцию правильной. Потому что нельзя оставить химатаку без наказания. Виновные должны быть наказаны. В последнее время режим начал непропорциональное наступление на оппозицию. Он не только химическим, но и обычным оружием убивает людей. И обычным во много раз больше, чем химическим. В Сирии ради мира и покоя народа надо занять единую позицию и против режима, и против ИГ (запрещена в РФ), и против других террористов", — сказал президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в Стамбуле. Трансляцию вел телеканал NTV.

Ираклий Тужба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Тужба о ракетном ударе по Сирии: Запад разрушает систему международной безопасности

Он добавил, что Турция выступает за снижение эскалации между РФ и США в связи с кризисом в Сирии.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 до 5.10 (по московскому времени) они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО.

Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства.

Видеокадры ночной бомбардировки в Сирии смотрите здесь>>

Все о военной операции в Сирии читайте в материалах Sputnik>>

Темы:
Военная операция в Сирии (119)

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