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Самолет B-1B Lancer американских ВВС перед ударом по Сирии, 14 апреля 2018 года

Вашингтон назвал условия, при которых США выведут войска из Сирии

© REUTERS / U.S. Air Force/Handout via REUTERS
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Темы:
Ракетный удар по Сирии (29)
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Среди основных целей американские власти назвали победу над ИГ*, гарантии того, что химическое оружие не несет рисков для США, и отслеживание действий Ирана.

СУХУМ, 16 апр – Sputnik. Власти США выведут войска из Сирии только после того, как будут уверены, что ситуация в стране улучшилась, заявила постпред США при ООН Никки Хейли. 

Никки Хейли
© AFP 2018 / Hector Retamal
Новые санкции США будут касаться российских компаний, поставлявших технологии Сирии

"Цель у всех нас, чтобы наши войска вернулись домой. Но мы не уйдем, пока миссия не будет выполнена", — цитирует РИА Новости слова Хейли в интервью телеканалу Fox News.

Среди основных целей постпред США при ООН назвала победу над террористической организацией "Исламское государство"*, гарантии того, что химическое оружие не несет рисков для США, и отслеживание действий Ирана.

Как отметила дипломат, отношения с Россией сейчас "очень сложные", особенно после ударов по Сирии США и их союзников, но Вашингтон не теряет надежды на улучшение взаимодействия.

При этом Хейли заявила, что в понедельник американские власти объявят о новых санкциях против России на фоне ситуации в Сирии. По словам дипломата, меры затронут предприятия, поставляющие технологии Дамаску.  

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© RUPTLY.
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В субботу утром США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по правительственным объектам в Сирии. Одной из главных целей стали авиабазы. Вашингтон и его союзники выпустили по САР более сотник ракет, но большая часть не попала в цель благодаря сирийским системам ПВО.

Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства.

Ранее ни российские военные эксперты, ни жители города Дума не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов западной коалиции.

*Запрещенная в России террористическая организация

Темы:
Ракетный удар по Сирии (29)



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