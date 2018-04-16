Два самолета столкнулись в Германии

Эксперты в качестве предположительной причины столкновения самолетов называют человеческий фактор – один из пилотов мог быть ослеплен солнцем.

СУХУМ, 16 апр — Sputnik. В результате столкновения двух небольших самолетов на юго-западе Германии погибли два человека, передает РИА Новости со ссылкой на газету Bild.

По информации издания, инцидент произошел в федеральной земле Баден-Вюртемберг в воскресенье. При посадке спортивный самолет столкнулся со сверхлегким самолетом, два пилота погибли.

На место происшествия прибыли полиция, пожарные и служба спасения.

Предположительно, пилота самолета ослепило солнце, в результате чего произошло столкновение.