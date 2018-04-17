"Большая семерка" призвала Россию ответить на все вопросы по делу Скрипаля

СУХУМ, 17 апр — Sputnik. Главы МИД "Большой семерки" призвали Россию ответить на вопросы по инциденту в Солбсери, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление, распространенное канадским внешнеполитическим ведомством.

"Большая семерка" поддержала позицию Великобритании о причастности России к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Мы осуждаем продолжающиеся отказы России (отвечать — прим.ред.) на законные запросы британского правительства, что еще раз подчеркивает ответственность российской стороны. Мы призываем Россию немедленно ответить на все вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери", — говорится в заявлении.

В начале марта Сергея и Юлию Скрипаль отравили нервно-паралитическим веществом в Солсбери. Лондон обвиняет Москву в причастности к произошедшему и утверждает, что к ним применили вещество "Новичок", которое якобы разработали в СССР. Однако в Советском Союзе не существовало проекта с таким названием. Россия отрицает все обвинения, подчеркивая, что Британия не предоставила никаких доказательств.

Ранее глава российской дипломатии Сергей Лавров сообщил, что швейцарский исследовательский центр, который анализировал пробы ОЗХО с места инцидента в Солсбери, пришел к выводу, что при отравлении Скрипалей было использовано вещество BZ, которое стояло на вооружении США и Британии и не производилось в России и СССР.

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