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Павел Дуров

Дуров пообещал биткоин-гранты сервисам, помогающим Telegram обойти блокировку

© Фото: Pavel Durov
Новости
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По словам Дурова, количество пользователей Telegram в России не слишком велико, однако этот рынок важен ему "по личным соображениям".

СУХУМ, 17 апр — Sputnik. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что готов спонсировать сервисы, которые помогают обходить блокировку мессенджера в России, сообщает РИА Новости.

"Я начал выплачивать биткоин-гранты администраторам proxy и VPN. В течение этого года буду рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели", — написал он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

В заключение Дуров призвал интернет-пользователей активнее пользоваться прокси-серверами и не забывать о том, что их содержание требует стороннего финансирования.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса компаний Amazon и Google, которые использовали для обхода судебного запрета. Как писали СМИ, это решение привело к нарушениям в работе многих популярных сайтов и онлайн-приложений.

В то же время сайт надзорного ведомства подвергся масштабной DDoS-атаке. На 17:07 мск доступ к сетевому ресурсу отсутствует уже более полутора часов.

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