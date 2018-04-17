Дуров пообещал биткоин-гранты сервисам, помогающим Telegram обойти блокировку

СУХУМ, 17 апр — Sputnik. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что готов спонсировать сервисы, которые помогают обходить блокировку мессенджера в России, сообщает РИА Новости.
"Я начал выплачивать биткоин-гранты администраторам proxy и VPN. В течение этого года буду рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели", — написал он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
В заключение Дуров призвал интернет-пользователей активнее пользоваться прокси-серверами и не забывать о том, что их содержание требует стороннего финансирования.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса компаний Amazon и Google, которые использовали для обхода судебного запрета. Как писали СМИ, это решение привело к нарушениям в работе многих популярных сайтов и онлайн-приложений.
В то же время сайт надзорного ведомства подвергся масштабной DDoS-атаке. На 17:07 мск доступ к сетевому ресурсу отсутствует уже более полутора часов.