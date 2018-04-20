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Ситуация у правительственного здания (19 апреля 2018). Ереван

Серж Саргсян прокомментировал акции протеста в Армении

© Sputnik . Aram Nersesyan
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Несколько десятков человек решили дестабилизировать ситуацию в стране, считает премьер-министр Армении.

СУХУМ, 20 апр — Sputnik. Власти с пониманием относятся к выражению недовольства в стране, однако это не должно создавать атмосферу вседозволенности, сказал в интервью телеканалу "Шант" премьер-министр Армении Серж Саргсян. Об этом сообщает Sputnik Армения.

По его словам, во всех обществах есть недовольство. В таких странах, как Армения, это недовольство еще острее, еще больше, потому что уровень жизни не позволяет людям хотя бы в средней степени удовлетворять свои потребности, уверен глава правительства.

"Уже много лет в Армении нет никаких препятствий для выражения недовольства людей (кроме немирных путей). Я думаю, что это выгодно и властям, и самим этим людям", — сказал Саргсян.

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Вопрос, по его словам, находится в другой плоскости — насколько законным способом выражается это недовольство.

Власти, заявил Серж Саргсян, даже с пониманием относятся к тому, что демонстрации и собрания препятствуют реализации прав других граждан.

"Но если несколько сот человек или даже несколько десятков людей переходят черту, определенную рамками мирной акции, начинают мешать, несоразмерно нарушать права других… Здесь возникает вопрос: почему родители должны беспокоиться, отправляя детей в школу? Почему я, рабочий человек, должен опоздать в школу на 2-3-4 часа, только потому что какие-то люди хотят создать в стране нестабильность?" — сказал Саргсян.

По его словам, несколько десятков людей решили создать в стране нестабильность, в этом заключается проблема.

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Премьер отметил, что правоохранительные органы сдержанны, и сам он не хотел бы, чтобы соотношение выражения протеста нарушалось настолько, что полиция была бы вынуждена применить силу.

По его словам, нет желания обращаться к принуждению, но в стране не может царить атмосфера вседозволенности.

Движение во главе с лидером оппозиции, главой парламентской фракции "Елк" ("Выход") Николом Пашиняном с 13 апреля проводит акции протеста, митинги и шествия в Ереване против избрания Сержа Саргсяна премьер-министром. Демонстранты закрывают перекрестки и улицы в центре столицы, пытаются блокировать административные здания. В результате десятки участников акций были задержаны полицией.




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