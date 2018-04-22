МИД России: в грузинской элите укоренена враждебность к абхазам и осетинам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Тбилиси "продолжают перекладывать на Россию вину за собственное неумение, да и нежелание, наладить уважительный диалог с абхазами и югоосетинами".

СУХУМ, 22 апр — Sputnik. Враждебность и нежелание наладить диалог с абхазами и осетинами укоренены глубоко в политическом классе Грузии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

Красивые декларации

"Это нежелание глубоко укоренено в грузинском политическом классе. Сквозь красивые декларации "о братской любви и примирении" постоянно прорывается враждебность", — заявила Захарова в интервью телеканалу "Дождь".

В качестве примера дипломат привела риторику грузинских властей, которые называют избранные в Абхазии и Южной Осетии органы власти "оккупационными режимами" и напомнила об анонсированной Тбилиси инициативе под названием "Шаг к лучшему будущему".

"Страницы этого документа насыщены неприемлемым и оскорбительным для югоосетин топонимом "Цхинвальский регион". Неудивительно, что Абхазия и Южная Осетия уже выразили свое неприятие в отношении этой инициативы", — отметила Захарова.

Тбилиси признал очевидное

При этом представитель МИД РФ заметила, что этой инициативой Тбилиси признал, что жители Абхазии и Южной Осетии не считают себя гражданами Грузии и не желают становиться таковыми.

"В тексте документа особо оговорено: участие в рекламируемых льготных грузинских программах не будет означать для абхазов и югоосетин подтверждения или получения гражданства Грузии. Тем самым наконец-то официальный Тбилиси признал очевидное: жители Абхазии и Южной Осетии не считают себя гражданами Грузии и не желают становиться таковыми, даже за щедрые обещания всяческих благ", — заявила Захарова.

© Sputnik / Томас Тхайцук Глава МИД Абхазии на заявление Грузии: не существует оккупированных территорий

По ее мнению, признание этого принципиально важного момента позволяет надеяться, что в Тбилиси со временем сумеют полностью осознать и принять политическую реальность.

"Соседями Грузии являются два независимых государства — Республика Абхазия и Республика Южная Осетия. Чем скорее это поймут в Тбилиси, тем будет лучше для Грузии и для всех стран региона", — отметила Захарова.

В начале апреля премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил о новой инициативе руководства страны под названием "Шаг к лучшему будущему", которая направлена на улучшение гуманитарного и социально-экономического положения жителей Абхазии и Южной Осетии. В Цхинвале и Сухуме документ назвали очередной PR-акцией, которую не следует принимать всерьез.