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Лиана Кварчелия.

Кварчелия о грузинском "Шаге к лучшему будущему": не мешайте развитию Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили 4 апреля выступил с инициативой "Шаг к лучшему будущему", которая, по его мнению, направлена на улучшение гуманитарного и социально-экономического положения жителей Абхазии и Южной Осетии.

СУХУМ, 6 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. От Грузии требуется не мешать Абхазии развиваться, выстраивать контакты с миром, сказала в интервью Sputnik член Общественной палаты Абхазии, руководитель Центра Гуманитарных программ Лиана Кварчелия, говоря об инициативе грузинской стороны под названием "Шаг к лучшему будущему".

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© Фото: apsnypress.info
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Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в среду 4 апреля выступил с инициативой "Шаг к лучшему будущему", которая, по его мнению, направлена на улучшение гуманитарного и социально-экономического положения жителей Абхазии и Южная. Осетия.

"Во-первых, нет полной информации об этих предложениях, есть только заявленные намерения, во-вторых, мы все понимаем, что грузинские предложения все-таки пытаются завязать Абхазию на Грузии. До этого был не очень хороший опыт, когда европейские предложения по деизоляции Абхазии были перехвачены предыдущим грузинским правительством, и они выдвинули свою собственную стратегию, которая фактически означала стратегию по реинтеграции Абхазии", — добавила она.

Тем самым, продолжила Кварчелия, грузинская сторона дискредитировала саму идею деизоляции Абхазии.

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"Это то, что было неприемлемо для абхазской стороны. Сейчас де-факто торговля на границе с Грузией происходит, мы же знаем, что на наших рынках, в наших магазинах есть товары из Грузии. У Абхазии и Грузии совершенно разные представления о том, как можно формализовать эту торговлю", — подчеркнула Кварчелия.

Член Общественной палаты Абхазии отметила, что ей не известны детали предложения грузинской стороны о торговле.

"Но если речь идет о том, чтобы под какими-то так называемым нейтральным статусом, который на самом деле является грузинским кодом, или, если речь идет о том, чтобы продавать абхазский товар под грузинским кодом, конечно, это для Абхазии неприемлемо. Нужно более детально ознакомиться с этими предложениями", — подчеркнула она.

Что касается образования, Лиана Кварчелия сказала, что у Абхазии есть кое-какие контакты с европейцами в этой области.

"Если вопрос будет ставиться о том, чтобы возможности предоставления образования гражданам Абхазии осуществлялись через Грузию, если каким-то образом Грузия будет подтверждать абхазские документы, то для нас это также неприемлемо. Я не знаю, почему они так боятся, что наши люди напрямую без участия Грузии будут ездить учиться и получать европейское образование, это не представляет угрозы для Грузии", — сказала она.

Грузинские власти разработали пакет предложений для Абхазии и Южной Осетии под названием "Шаг к лучшему будущему". В частности, Тбилиси намерен расширять торговлю и содействовать в образовании.

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© Фото: pixabay.com
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Говоря о своем отношении к предложению грузинской стороны Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове отметил, что лишь признание суверенитета Абхазии со стороны Грузии может стать реальным шагом к лучшему будущему, а не ложь в угоду своим корыстным политическим амбициям.

Он также добавил, что Грузия исчерпала свои ресурсы давления на Абхазию и в очередной раз решила продемонстрировать мировомусообществу некое подобие дружелюбия в отношении нее, умело маскируя свои истинные намерения.




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