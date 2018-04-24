Британия ответила на вопросы России по "делу Скрипаля"

СУХУМ, 24 апр — Sputnik. Постпредство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) получило от Великобритании ответы на вопросы по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, сообщает RT со ссылкой на заявление пресс-службы постпредства.

© Sputnik . Александр Вильф СМИ сообщили о "серьезном прорыве" в деле Скрипаля

"Вчера вечером постпредство через Технический секретариат ОЗХО получило ответы от британской стороны", — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что в настоящее время дипломаты изучают полученные материалы.

Ранее постпред России при ОЗХО Александр Шульгин указал на нежелание британской стороны сотрудничать в расследовании "дела Скрипаля".

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены 4 марта в бессознательном состоянии в британском Солсбери. В правительстве Великобритании утверждают, что пострадавших отравили веществом нервно-паралитического действия якобы российского производства. При этом никаких доказательств причастности России к этому преступлению Лондон так и не предоставил.

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