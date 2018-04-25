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Астероид, направляющийся к Земле

Ученые обнаружили в Солнечной системе две "чужие" планеты

CC0 / Pixabay
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Астрономы в ходе изучения атмосферных особенностей планет выявили два небесных тела, заброшенных в Солнечную систему извне.

СУХУМ, 25 апр — Sputnik. Группа британских, американских и французских астрономов на основе анализа атмосферных особенностей сделала необычные выводы о происхождении Урана и Нептуна в Солнечной системе, пишет Sputnik Азербайджан со ссылкой на Life.

Исследование атмосферы Урана, Нептуна, а также газовых гигантов Сатурна и Юпитера подвело ученых к необычному выводу. По их мнению, первые две планеты попали в Солнечную систему из другой звездной системы. К такому выводу исследователей подтолкнул анализ объемов сероводорода на Юпитере и Сатурне. Так, на этих двух планетах, в отличие от Урана и Нептуна, не обнаружено большого количества сероводорода и, возможно, его там и не было никогда.

Ученые планируют на основе исследования данных и сопоставления температурных и атмосферных параметров понять, откуда и как Уран и Нептун могли попасть в Солнечную систему.

При этом астрономы полагают, что большое количество сероводорода на планете делает пребывание там любых живых существ крайне затруднительным. Такие данные позволят вычислить точный возраст планет, а также расстояние от центральной звезды Солнечной системы, на которой формировались миры миллиарды лет назад.




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