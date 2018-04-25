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Студенты на улице Абовяна (23 апреля 2018). Ереван

Сторонники оппозиции вновь вышли на улицы Еревана

© Sputnik . David Galstyan
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Акции протеста в Армении (17)
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Ранее лидер протестного движения Никол Пашинян заявил, что оппозиция в Армении будет бойкотировать парламентские выборы, если они пройдут при премьер-министре, представляющем правящую Республиканскую партию Армении.

СУХУМ, 25 апр — Sputnik. Сторонники оппозиции стекаются на площадь Республики в Ереване. Протестующие также перекрыли несколько ведущих к площади улиц, движение транспорта затруднено, сообщает Sputnik Армения.

Президент Армении Серж Саргсян
© Official site of the President of RA
Серж Саргсян покинул пост премьер-министра Армении

Лидер протестного движения Никол Пашинян призвал народ снова выйти на улицу. 

Студенты из разных вузов шествием идут к площади.

Полиция в происходящее не вмешивается. Однако на прилегающей к площади улице расположены усиленные наряды полиции, стянуты БТР.

Ранее лидер протестного движения Никол Пашинян заявил, что оппозиция в Армении будет бойкотировать парламентские выборы, если они пройдут при премьер-министре, представляющем правящую Республиканскую партию Армении (РПА).

В видеообращении, размещенном в Facebook, Пашинян коснулся заявления временно исполняющего обязанности премьера Карена Карапетяна о возможности проведения досрочных парламентских выборов.

"Они хотят, чтобы выборы прошли в условиях, когда врио премьера будет представителем РПА. Какими будут эти выборы, мы знаем с 2017 года… Мы просто можем бойкотировать эти выборы, причем не пассивно, а блокируя избирательные участки и не позволяя организовать мероприятие по возрождению РПА", — заявил Пашинян.

Протестующие перед отделением полиции, где предположительно находится Никол Пашинян (22 апреля 2018). Ереван
© Sputnik . Asatur Yesayants
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Ранее он заявлял, что после отставки премьера Сержа Саргсяна главой правительства должен быть избран кандидат от народа, затем должно быть сформировано временное правительство и назначены внеочередные выборы.

24 апреля стало известно, что запланированные на среду переговоры Пашиняна и Карапетяна отменены. Пашинян предложил представителям власти — Карену Карапетяну, спикеру парламента Армении Ара Баблояну и руководителю парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА) Ваграму Багдасаряну — формат переговоров "три на три".

И.о. главы правительства, в свою очередь, назвал неприемлемыми такие условия и формат переговоров, отметив, что Пашинян пытается диктовать исключительно свои условия. Он заявил при этом, что обратится к президенту Армении с тем, чтобы он организовал встречу с привлечением парламентских и внепарламентских сил с целью обсуждения создавшейся внутриполитической ситуации и возможных путей развязки, в том числе вплоть до проведения внеочередных парламентских выборов.

Темы:
Акции протеста в Армении (17)



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