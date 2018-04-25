Свыше ста чиновников уволено в России из-за конфликта интересов за 2017 год

СУХУМ, 25 апр — Sputnik. В России за 2017 год свыше ста человек освобождены от должностных обязанностей в связи с конфликтом интересов, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение заместителя начальника управления Генеральной прокуратуры России по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Аслана Юсуфова.

"К дисциплинарной ответственности привлечено более 1 тысячи должностных лиц, и 101 работник был уволен в связи с утратой доверия. Это высшая мера дисциплинарного наказания для чиновников", — сказал Юсуфов на Седьмом Евразийском антикоррупционном форуме.

Юсуфов также отметил, что с 2018 года ведется реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, в том числе и из-за конфликта интересов.

"Эти лица будут заноситься в соответствующий реестр с тем, чтобы была видна при поступлении на другие должности государственной службы и в других органах предыстория выполнения ими норм антикоррупционного законодательства", — добавил Юсуфов.

В сообщении также говорилось, что за 2017 год выявлено 245 тысяч нарушений закона о противодействии коррупции, около трети из них относятся к нарушению обязанности предоставлять сведения о доходах.