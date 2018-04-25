Директор фотослужбы информагентства Турции возглавил жюри конкурса Стенина

СУХУМ, 25 апр — Sputnik. Главой жюри конкурса имени Андрея Стенина стал Ахмет Сел, руководитель отдела фото- и видеоновостей старейшего и крупнейшего в Турции Агентства Анадолу (Anadolu Ajansi).

"Как председателю жюри, мне приятно видеть в его составе столь компетентных профессионалов. Уже по итогам первого дня можно сказать, что нас ждет интересная и насыщенная дискуссия при выборе лучших работ. Профессия фотожурналиста очень трудна, особенно в начале карьеры", — сказал Ахмет Сел.

Он также отметил, конкурс Стенина — это площадка, которая дает молодым репортерам возможность обрести уверенность в себе и продемонстрировать свой талант миру.

Жюри конкурса Стенина, организованного МИА "Россия сегодня" при поддержке Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, выберет призеров в четырех номинациях, отобрав лучшие работы из более 6000 снимков молодых репортеров со всего мира.

В 2018 году для участие в каждой номинации можно было подать до трех работ, что дало молодым фотографам еще больше возможностей для демонстрации профессионального мастерства.

Имена победителей будут опубликованы 22 мая на сайте конкурса stenincontest.ru.

Объявление Гран-при и вручение наград пройдет осенью 2018 года, тогда же стартует выставка лауреатов конкурса в Москве.

Конкурс определит победителей в номинациях "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени", а также определят обладателя высшей награды — Гран-при. Обладатель Гран-при получит 700 тысяч рублей.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.

Информационное агентство и радио Sputnik – Международный информационный партнер конкурса.