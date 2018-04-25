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Состоялась встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидера непризнанной ПМР Вадима Красносельского

Встреча Додона и Красносельского: поиск компромиссов и сходство мнений

© Фото: Dodon Igor
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Состоялась встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидера непризнанной ПМР Вадима Красносельского. Стороны обсудили совместный контроль на молдавско-украинской границе, миротворческую операцию и планы на будущее.

СУХУМ, 25 апр — Sputnik. Главы Молдовы и Приднестровья Игорь Додон и Вадим Красносельский в ходе беседы обсудили актуальные вопросов текущего взаимодействия, сообщает Sputnik Молдова.  

Молдавский лидер на своей странице в соцсети Facebook отметил, что стороны обменялись мнениями по реализации инициативы от 4 января 2017 года, известной как "пакет из 8 пунктов" — по четыре с каждой стороны.

"Условились оказывать содействие в поиске компромиссных решений по оставшимся пунктам из предложенного пакета. Обратили особое внимание на необходимость приложения дополнительных усилий по реальному обеспечению свободного передвижения людей между двумя берегами Днестра", — пишет Додон.

Миротворческая операция не будет переформатирована

По словам президента Молдовы, участники встречи обсудили ситуацию вокруг совместной миротворческой операции на Днестре, которая по их словам, является гарантией мира и безопасности граждан и значимой составной частью политического диалога.

Российский миротворец на блокпосту
© Sputnik . Сергей Кузнецов
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"Сошлись во мнении о необходимости приложить ощутимые обоюдные усилия для стабильного функционирования миротворческой миссии и ее руководящего органа в лице Объединенной контрольной комиссии (ОКК) в соответствии с соглашением от 21 июля 1992 года", — добавил Додон.

В сообщении также говорилось, что главы государств готовы поддерживать участников совместной миротворческой операции в Зоне Безопасности.

"Мы выражаем признательность России за деятельность ее миротворческого контингента, эффективное и бесперебойное функционирование миротворческой миссии, за прилагаемые усилия по поддержанию мира на Днестре", — пишет Додон. 

По словам молдавского лидера, "в данном контексте была подчеркнута необходимость реализации мер, нацеленных на нормализацию работы делегации России в полном составе в рамках ОКК".

Глава Молдовы также высказался против призывов некоторых внешних сил о переформатировании миротворческой операции.

Совместный контроль на молдавско-украинской границе

Президент Молдовы еще раз подтвердил свою позицию о том, что "открывшиеся пункты совместного молдавско-украинского таможенного контроля на приднестровском участке границы не должны оказывать негативного влияния на жителей и экономических агентов Приднестровья".

"Мы сошлись во мнении о важности двустороннего диалога на высшем уровне для проведения комплексной работы по урегулированию актуальных проблем в миротворческой, социально-экономической, гуманитарной и других сферах", — заключил Додон.

Первая встреча Додона и Красносельского состоялась в начале января 2017 года в городе Бендеры. Еще одна беседа состоялась 30 марта того же года в загородной резиденции президента Молдовы — Голерканы, на берегу Днестра.

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