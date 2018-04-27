Родченков признал отсутствие доказательств приема допинга россиянами

Главный свидетель WADA, на голословных обвинениях которого возник международный скандал, вызвавший отстранение Российского Олимпийского комитета от Олимпийских игр в Пхёнчане, окончательно запутался в своих показаниях на слушаниях в Спортивном арбитражном суде.

СУХУМ, 27 апр — Sputnik. Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил о том, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков так и не смог подтвердить на судебных слушаниях часть своих утверждений о допинге в России.

Ничего не видел, ничего не знаю

РИА Новости передало, что в ходе слушаний Родченков заявил, что не обладает информацией о том, кем и как осуществлялась доставка коктейля "Дюшес" на соревнования или тренировочные сборы, проводимые за рубежом: перевозился ли он через границу в жидком виде или в форме пилюль.

По поводу пресловутого банка "чистой" мочи Родченков заявил, что сам никогда лично не участвовал в сборе "чистых" проб, никогда не был свидетелем того, как эти пробы сдаются спортсменами, и не имеет доказательств вмешательства атлетов в процедуру допинг-контроля и содержимое допинг-проб. Тем не менее, он указал, что знает, что большая часть образцов была доставлена неким "господином Великодным" в пластиковых пакетах.

Также Родченков заявил, что не знает, кто и как сообщал номера допинг-проб в Сочи-2014 Ирине Родионовой, которая, по его первоначальным утверждениям, заведовала распределением запрещенных препаратов в российском спорте. Когда же Родченкову продемонстрировали его же предыдущие заявления, в которых говорилось, что "спортсмен или член его окружения высылал фото Родионовой", он заявил, что это был только план. При этом данная запись использовалась как доказательство подмен допинг-проб в Сочи-2014.

Допрашиваемый ощутимо путался в показаниях, когда разговор пошел о составе коктейля "Дюшес", хотя ранее неоднократно утверждалось, что именно Родченков изобрел эту смесь. Несмотря на то, что в докладе независимой комиссии WADA профессора Ричарда Макларена фигурировал препарат метастерон, однако на слушаниях Родченков сказал, что такого препарата в России никогда не существовало, а в доклад вкралась типографская ошибка.

В своих устных свидетельствах Родченков заявил, что никогда не распространял среди спортсменов коктейль "Дюшес", не видел, как спортсмены его принимают, не имеет сведений о том, что имелись инструкции по употреблению коктейля "Дюшес" спортсменами. Родченков не указал, был ли когда-либо проведен какой либо анализ эффективности коктейля "Дюшес".

Недобросовестный исследователь из Канады

Другой виновник международного скандала вокруг якобы употребляемого российскими спортсменами допинга — канадский профессор Ричард Макларен — присутствовал на слушаниях удаленно посредством видеосвязи. Он заявили, что даже если возглавляемая им комиссия WADA и получала какие либо доказательства того, что какой-либо спортсмен мог входить в вероятную схему по скрытию допинга, "это не означало, что это могло принесли спортсмену какую-либо пользу, и также не означало, что он совершил антидопинговое нарушение".

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На вопрос о том, были ли его отчеты были основаны только на показаниях Родченкова, Макларен ответил, что пытался подтвердить все, что сказал ему Родченков, и с этой целью консультировался со свидетелями, рассматривал многочисленные документы и результаты исследований. Он также сослался на полученную им информацию от неких четырех лиц, имена которых назвать отказался по причине существующего для них "риска".

На вопрос о том, пытался ли Макларен в рамках своего расследования поговорить с самими спортсменами и их тренерами, он ответил, что это у него вызывало "большую трудность". Он заявил, что отказался задавать им вопросы и получать ответы в письменной форме, в результате чего комиссия "не смогла поговорить со спортсменами до такой степени, чтобы можно было полагаться на то, что они сказали".

В отношении Родченкова, Макларен утверждал, что тот был "свидетелем, заслуживающим доверия", так как находился под программой защиты свидетелей, и понимал, что если он не станет говорить правду, это может поставить под угрозу его способность оставаться в Соединенных Штатах Америки. По мнению Макларена, "это было мощным стимулом для его надежности".

Нестыковки в дневнике

Про копии 18 страниц дневников Родченкова Макларен сказал, что они "не добавили бы расследованию никакой ценности". При этом канадец пришел к выводу, что нет необходимости в получении доступа к исходным версиям этих 18 страниц, потому что не был уверен, что адвокаты Родченкова не предоставили бы для расследования не мошеннические документы.

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В ответ на это арбитры CAS прямо указали ему на ссылку в отчете на дневники Родченкова, которая и послужила основой для обвинения министра спорта РФ Виталия Мутко в участии в предполагаемой схеме манипуляций. Макларен так и не смог объяснить непоследовательность своих показаний, а также не знал, как ответить на вопрос, почему он использовал выдержки из дневников, подлинность которых не была проверена.

Сам Родченков пояснил, почему в его дневниках из Сочи-2014 обнаружены несостыковки происками всемогущего ФСБ. К примеру, он писал, что "хорошо спал всю ночь" в то время, как по своим же показаниям менял всю ночь "грязные пробы" Александра Легкова на "чистые". Данный комментарий Родченкова приводится в мотивировочной части решения CAS по Александру Легкову.

В его дневнике говорится, что в Сочи-2014 он ложился спать каждый день в 23.00. Сам же Родченков утверждает, что по ночам менял пробы россиян.

Родченков заявил, что на самом деле очень редко был ночью в своей комнате, а ложные записи ему якобы пришлось делать потому, что сотрудник ФСБ Блохин "дико нервничал" из-за его дневника.

Во время перекрестного допроса на заседании CAS, Родченкову задали вопрос о его словах из видео 2017 года, где он заявил, что "борьба с допингом ему совершенно похер", что расходится с его ткущими показаниями. Родченков ответил, что эту фразу он сказал просто на эмоциях.

Про свою сакраментальную фразу о том, что "миллион долларов в моей сумке – это мой дневник 2014 года", он признался, что якобы просто пошутил.

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Мутная история, подорвавшая доверие к объективности WADA

Началом крупного международного скандала, вызвавшего отстранение Российского Олимпийского комитета от Олимпийских игр в Пхёнчане, стал рассказ Родченкова в 2016 году изданию New York Times о якобу существующей государственной "допинговой программе" в России. Родченков стал информатором WADA, несмотря на то, что Москва неоднократно опровергала его утверждения о подмене допинг-проб российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи.

Позднее комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда признала 43 российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировала их результаты с Олимпиады-2014 и пожизненно отстранила от участия в Играх.

Решения основывались именно на показаниях Родченкова, который предоставил список "защищенных" атлетов, которые, предположительно, употребляли стероидный коктейль "Дюшес", и отчетах независимой комиссии профессора Ричарда Макларена. Спортивный арбитражный суд (CAS) позднее полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, апелляции еще 11 атлетов были частично удовлетворены.