16:23 27 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 23°C
Прямой эфир
Поиск
Встреча лидеров Северной и Южной Кореи

Изменение курса: КНДР и Южная Корея решили улучшить отношения

© AP Photo. Korea Summit Press Pool
Новости
Получить короткую ссылку
5110

В пятницу Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи.

СУХУМ, 27 апр — Sputnik. Юг и Север будут улучшать отношения, говорится в совместной декларации по итогам саммита лидеров КНДР и Южной Кореи, сообщает РИА Новости.

"Север и Юг будут добиваться полного и всеобъемлющего улучшения и развития отношений и тем самым приближать будущее совместное процветание и воссоединение", — уточняется в документе.

Глава Северной Кореи Ким Чен Ун и президент Южной Кореи Луна Чжэ-ин после церемонии посадки деревьев в деревне Панмунджом
© AFP 2018 / KOREA SUMMIT PRESS POOL
Давайте чаще встречаться: лидеры КНДР и Южной Кореи провели переговоры
Несколько часов назад лидеры КНДР и Южной Кореи встретились на демаркационной линии. Ким Чен Ын перешел через разделяющую страны черту, став первым главой КНДР, который оказался на южной стороне.

После первого раунда диалога Ким Чен Ын призвал положить конец конфронтации, а Мун Чжэ Ин — наладить железнодорожное сообщение между странами.

В течение дня стороны планируют обсудить вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.

На прошлой неделе Ким Чен Ын заявил, что с 21 апреля КНДР замораживает проведение ядерных и ракетных тестов.

Пхеньян, помимо этого, отказался от применения ядерного оружия, если для него не будет ядерной угрозы. Северная Корея также обязалась не передавать ядерные технологии другим государствам.

Улучшение в отношениях Севера и Юга произошло на фоне подготовки к Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, участия северокорейских спортсменов в Играх, а также визита сестры Ким Чен Ына в Южную Корею и спецпосланников южнокорейского президента в КНДР.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Юрмальский глобус на улице Йомас
    Работа без праздников

    Учителей русских школ Юрмалы заставляют подписывать договоры, в которых они обязуются не проводить "никаких пророссийских конкурсов и праздников".

  • Строительство БелАЭС
    У вас что-то горит!

    МИД Литвы вызвал посла Белоруссии и вручил ему ноту в связи с предполагаемым пожаром на строящейся БелАЭС.

  • Флаг Республики Молдова
    День флага

    Молдова отмечает День государственного флага – именно в этот день в 1990 году им стал сине-желто-красный триколор с гербом.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Теперь в смерть Ларри начинают верить все
Американская трагедия в Сухуме
Встреча Ким Чен Ына со своим южнокорейским коллегой
Встреча века: Ким Чен Ын провел переговоры со своим южнокорейским коллегой
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia