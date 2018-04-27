Изменение курса: КНДР и Южная Корея решили улучшить отношения

СУХУМ, 27 апр — Sputnik. Юг и Север будут улучшать отношения, говорится в совместной декларации по итогам саммита лидеров КНДР и Южной Кореи, сообщает РИА Новости.
"Север и Юг будут добиваться полного и всеобъемлющего улучшения и развития отношений и тем самым приближать будущее совместное процветание и воссоединение", — уточняется в документе.
После первого раунда диалога Ким Чен Ын призвал положить конец конфронтации, а Мун Чжэ Ин — наладить железнодорожное сообщение между странами.
В течение дня стороны планируют обсудить вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.
На прошлой неделе Ким Чен Ын заявил, что с 21 апреля КНДР замораживает проведение ядерных и ракетных тестов.
Пхеньян, помимо этого, отказался от применения ядерного оружия, если для него не будет ядерной угрозы. Северная Корея также обязалась не передавать ядерные технологии другим государствам.
Улучшение в отношениях Севера и Юга произошло на фоне подготовки к Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, участия северокорейских спортсменов в Играх, а также визита сестры Ким Чен Ына в Южную Корею и спецпосланников южнокорейского президента в КНДР.