ФСБ предотвратила в Москве серию терактов

СУХУМ, 27 апр – Sputnik. Федеральная служба безопасности России (ФСБ) пресекла деятельность четырех участников "спящей ячейки" запрещенной радикальной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), планировавших террористические акты на территории Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию спецслужбы ведомства.

"Пресечена деятельность четырех членов так называемой "спящей ячейки" ИГ. Данная группа прибыла из города Новый Уренгой и планировала совершение серии резонансных терактов на территории московского региона", — сказано в релизе.

В ведомстве отметили, что координация деятельности боевиков велась из Сирии через мессенджер Telegram.

Кроме этого, ФСБ провела в Новом Уренгое профилактическую спецоперацию, в результате которой были задержаны 20 человек, у которых нашли материалы, пропагандирующие деятельность ИГ.