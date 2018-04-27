Песков о новых показаниях Родченкова: доказательство прежней лжи

СУХУМ, 27 апр — Sputnik. Экс-руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков не смог подтвердить часть своих утверждений о существовании системы допинга в России, что подтверждает его прежнюю ложь и клевету в адрес российских спортсменов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует Р-Спорт.

© Sputnik . Валерий Мельников Родченков признал отсутствие доказательств приема допинга россиянами

Родченков на слушаниях CAS не смог подтвердить часть своих утверждений о существовании системы допинга в России. В частности, он заявил, что никогда не распространял среди спортсменов допинговый коктейль "Дюшес", не видел, как его принимают, и не имеет сведений о том, что имелись инструкции по его употреблению, никогда лично не участвовал в сборе "чистых" проб, никогда не был свидетелем того, как эти пробы сдаются спортсменами, и не имеет доказательств вмешательства атлетов в процедуру допинг-контроля и содержимое допинг-проб.

"Сейчас налицо тот факт, что человек путается в показаниях. Налицо тот факт, что человек фактически подтверждает свою ложь, свою клевету, и тот факт, что человек сам подтверждает необоснованность своих предыдущих слов. Конечно же, мы надеемся, что эта ситуация заставит различные организации еще раз очень серьезно посмотреть на предтечу тех или иных решений, которые они принимали в отношении наших спортсменов", — сказал Песков.

По его словам, эта тема заслуживает большого внимания, в первую очередь тех СМИ, которые "превозносили вот этого самого джентльмена".

"Еще тогда мы говорили, что вряд ли эти голословные обвинения джентльмена (Родченкова) заслуживают такого внимания и вряд ли на них можно основывать какие-то серьезные решения, в том числе таких уважаемых организаций, как WADA или иных. Тем не менее нас тогда не послушали", — добавил Песков.