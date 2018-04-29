Абхазия в Сербии: как балет "Пиноккио" соединил абхазский танец и сербское коло

О том, как прошла премьера спектакля "Пиноккио" в сербском городе Нови-Сад, читайте в материале корреспондента Sputnik Сербия.

Милош Чурчин, Sputnik

"Все началось десять лет назад, когда я работал профессором в университете в Сеуле и познакомился с сербским хореографом Драганом Еринкичем, который предложил мне написать музыку к либретто "Пиноккио", — начинает свой рассказ корреспонденту Sputnik Сербия Нодар Чанба, композитор и дирижер из Абхазии.

Премьера балета Чанба была встречена овациями в Сербском народном театре в Нови-Саде.

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"Это получилось совсем случайно, — вспоминает Чанба — я очень быстро заинтересовался либретто, которое мне предложил Драган, потому что речь здесь не просто о деревянном мальчике, а о теме, которая актуальна и сегодня. Это рассказ о правде и лжи, о добре и зле", — отмечает он.

Вместе с Чанба в Сербию приехало четверо артистов из Абхазского государственного ансамбля танца. Они продемонстрировали фантастические умения и невероятную легкость движений, что вызвало восторг местной публики.

© Sputnik . Александар Милачич Зрители перед премьерой спектакля "Пиноккио" в Сербском национальном театре города Нови-Сад

"В балет я включил элементы абхазского танца, испанского болеро, тарантеллу, а также сербское коло. Абхазский танец очень хорошо вписался в концепцию балета. Не сказал бы, что это эклектика, скорее уж о спектакле внутри спектакля, как будто в нем участвуют специальные гости. Гости как раз и приехали", — говорит Чанба.

Артисты ансамбля прибыли в Нови-Сад по приглашению Чанбы. Это их первый опыт классическом балете, так как ансамбль занимается исключительно народными танцами.

"Думаю, этот опыт очень полезен для нашей дальнейшей карьеры. Я рад, что мы приехали в эту прекрасную страну, где живут удивительные люди. В Сербии мы чувствуем себя отлично. У нас два выступления в Нови-Саде, после чего нас в этом балете заменят сербские артисты, а если наше сотрудничество будет развиваться, мы с огромным удовольствием приедем вновь", — говорит танцор Адамур Сангулия.

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Чанба также задумывается о том, чтобы поставить еще один балет в Сербии, совершенно иной, нежели чем "Пиноккио". Речь идет о балете "Иисус", который уже идет в Сеуле, так что, если будет интерес, Чанба с удовольствием поставит его и в Сербии. Пока что переговоры с белградским Народным театром еще не начались.

Драган Еринкич, хореограф и автор спектакля, рассказывает, что десять лет назад он работал в Сеуле над постановкой "Кармина Бурана".

© Sputnik . Александар Милачич Премьера спектакля "Пиноккио" в Сербском национальном театре города Нови-Сад

"Мы познакомились с Чанба, подружились и решили сотрудничать. Я сразу же предложил написать музыку для "Пиноккио", потому что у меня было только либретто. Так спустя несколько лет и родился проект", — говорит Еринкич.

Премьера "Пиноккио" состоялась в субботу, 28 апреля, в Сербском народной театре в Нови-Саде, второй спектакль анонсирован на 4 мая. Билеты разбирают как горячие пирожки. По словам Еринкича, договор с театром подписан на четыре года, и все это время балет будет в репертуаре.

© Sputnik . Александар Милачич Премьера спектакля "Пиноккио" в Сербском национальном театре города Нови-Сад

Если говорить о гастролях, пока конкретного плана нет, но сейчас этот вопрос обсуждается, а параллельно идут и переговоры с абхазским Министерством культуры о гастролях сербской труппы в этой стране.

На премьеру в Нови-Сад приехал и заместитель министра культуры Абхазии Батал Кобахия. По его словам, вся страна с нетерпением ждала этого вечера, а премьера была в центре внимания СМИ.

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"Сейчас все ждут возвращения, чтобы поделиться нашим опытом из Сербии. "Пиноккио" — это первый полноформатный балет, музыку для которого написал абхазский композитор. Хотя это не абхазский балет, речь скорее идет о классическом произведении", — объясняет Кобахия.

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Говоря о Чанба, Кобахия отмечает: композитор очень любит и ценит традицию, и искусство создает, вдохновляясь фольклорной музыкой, которую он очень хорошо знает.

"Работая в Корее и Франции, Чанба использовал традиционные мотивы и очень хорошо изучил их", — считает Кобахия.

По словам Кобахия, балет получился очень необычным.

"Речь идет о классической музыке с традиционными абхазскими и сербскими мотивами. Здесь под сербскую музыку танцуют абхазские танцоры, а под абхазские мелодии — сербские. Вот это настоящий балет", — добавил он.

Драгана Еринкича Кобахия называет "феноменальным человеком, невероятным хореографом, и большим другом, который разбаловал нас своим вниманием"

© Sputnik . Александар Милачич Премьера спектакля "Пиноккио" в Сербском национальном театре города Нови-Сад

"Жизнь в Сербии и в Нови-Саде очень напоминает мне мою страну, здесь мы ощущаем себя как дома, поэтому хотим сохранить сотрудничество. Мы не будем терять связь, ведь нас многое объединяет с точки зрения истории и культуры, кроме того, Сербия и Абхазия — это страны, в которых глубоко укоренилась христианская традиция. Поэтому мы и обсуждаем, как мы будем сотрудничать в будущем, сейчас все карты открыты", — заключает он.

Материал подготовлен при содействии редакции Sputnik Сербия.