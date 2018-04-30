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Простая трава на том месте, где 23 апреля президенты США и Франции посадили дуб, 28 апреля 2018 года

Саженец дуба, посаженный лидерами США и Франции, пропал с лужайки Белого дома

© REUTERS / Yuri Gripas
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На этой неделе лидеры США и Франции торжественно посадили саженец в Вашингтоне в знак дружбы между двумя государствами.

СУХУМ, 29 апр – Sputnik. Саженец дуба, посаженный президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эмманюэлем Макроном исчез с лужайки перед Белым домом в Вашингтоне, сообщает The Daily Mail.

На том месте, где должен был находиться дуб, теперь видна лишь желтая трава или мелкие желтые цветы.

В Белом доме исчезновение саженца пока не прокомментировали.

На этой неделе Макрон вместе с супругой Брижит посетил Вашингтон в честь 250-летия отношений между государствами. Президент Франции стал первым из иностранных лидеров, которого американский лидер Дональд Трамп пригласил именно с государственным визитом, предполагающим особые торжественные мероприятия.

В подарок американского лидеру Макрон и его жена привезли саженец дуба из знаменитого леса Белло, где в 1918 году произошла первая крупная битва с участием американских солдат в Первой мировой войне, и торжественно посадили его вместе с Дональдом и Меланией Трамп перед Белым домом.




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