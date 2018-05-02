Протестующие в Армении перекрыли дорогу в столичный аэропорт

Несколько десятков автомобилей застряли на перекрестке, ведущей в аэропорт с трассы M5.

СУХУМ, 2 мая – Sputnik. Участники акции протеста, возглавляемой оппозиционным депутатом Николом Пашиняном, перекрыли дорогу в столичный аэропорт "Звартноц", сообщает Sputnik Армения.

Около двух десятков демонстрантов перекрыли дорогу, ведущую в ереванский аэропорт "Звартноц". Акция началась около 8:10 по местному времени.

В результате там уже застряли несколько десятков машин. На месте присутствует полиция, она пытается убедить демонстрантов освободить проезжую часть. К ним подтягиваются подкрепления.

Периодически происходят перепалки с водителями, которые всячески пытаются попасть в аэропорт или едут в город.

1 мая вечером лидер протестного движения в Армении, глава парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян призвал заблокировать работу армянских аэропортов, перекрыть все улицы и объявить тотальную рабочую и студенческую забастовку.

Его призыв стал ответом на провал избрания на пост премьер-министра в результате голосования "против" Республиканской партии Армении (РПА).