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Дума, Сирия

Источник: США готовят новую инсценировку "химатаки" в Сирии

© REUTERS / Ali Hashisho
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Местом будущей инсценировки выбрали нефтяное поле "Аль-Джафра" в 27 километрах восточнее Дейр-эз-Зора, где дислоцируется военная база США, сообщает источник.

СУХУМ, 3 мая — Sputnik. Новую провокацию с "химатакой" готовят американские спецслужбы в Сирии, сообщил РИА Новости информированный источник, связанный с сирийскими силовиками.

"Операцией руководит бывший боевик ИГ* Мишан Идриз Аль Хамаш. Целью мероприятия является проведение инсценировки химической атаки против мирных жителей с дальнейшим распространением в СМИ", — заявил собеседник агентства.

По его данным, подготовка к "химатаке" началась 23 апреля. Сейчас в место будущей инсценировки, в 27 километрах восточнее Дейр-эз-Зора, доставляют жителей западного берега реки Евфрат для участия в постановочных съемках.

Пригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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После провокации с "использованным" 4 апреля химоружием в городе Дума США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам в Сирии, не дожидаясь расследования экспертов ОЗХО.

Вашингтон, Лондон и Париж "назначили" виновным Дамаск, хотя никаких доказательств этого не привели. Все выводы основывались на видеороликах, опубликованных лояльными вооруженной оппозиции интернет-ресурсами.

*Террористическая организация, запрещенная в России.




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