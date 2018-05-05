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Глава Крыма Сергей Аксенов на празднике Хыдырлез. 5 мая 2018 года

Крым пошел на рекорд: праздник Хыдырлез собрал более 55 тысяч участников

© РИА Новости/Аврора . Владислав Сергиенко
Новости
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Несмотря на призывы украинских националистов в Крыму состоялись крупномасштабные народные гулянья.

СУХУМ, 5 мая — Sputnik. В национальном празднике в Крыму приняли участие свыше 55 тысяч участников, сообщает РИА Новости.

5 мая в субботу крымско-татарский праздник Хыдырлез в Бахчисарае собрал рекордное количество гостей и участников.

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Хыдырлез — традиционный праздник земледелия, в этот день в Крыму проходят массовые гуляния.

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек отметил, что на этот праздник всегда собирается много народу, но в этом году количество присутствующих рекордное.

По его словам, праздник Хыдырлез стал "точкой притяжения" для всех крымчан.

Традиционный крымско-татарский праздник Хыдырлез проходит с большим размахом — несмотря на призывы украинских националистов и лидеров запрещенной в РФ организации "Меджлис крымско-татарского народа"* бойкотировать это мероприятие, в Бахчисарай на народные гуляния приехали тысячи жителей и гостей полуострова.

Глава Республики Сергей Аксенов также прибыл на праздник, он осмотрел выставочные павильоны, попробовал угощения и кофе, пообщался с участниками праздника.

"Это замечательный праздник, он многонациональный и объединяет всех. Здесь представлены все города и районы полуострова", — сказал Аксенов.

Хыдырлез — древний тюркский праздник земледелия, посвященный завершению весенних полевых работ и отгона скота на летние пастбища. Его отмечают танцами, песнями, народными гуляньями, играми, соревнованиями по национальной борьбе куреш.

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