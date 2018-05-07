Новый президентский: на чем будет ездить Путин

Президент России Владимир Путин на церемонии инаугурации в понедельник выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на новом представительском автомобиле.

СУХУМ, 7 мая — Sputnik. Новый президентский автомобиль построен в России в рамках проекта "Кортеж". Работа над проектом велась несколько лет. В рамках проекта будет построено целое семейство автомобилей, помимо президентского лимузина разработаны также седан и минивэн сопровождения. Sputnik Беларусь выяснил подробности о новой машине.

© Sputnik . Vitaliy Belousov "Сенат" Владимира Путина: новый президентский лимузин на инаугурации 10

Впервые публика увидела черный бронированный автомобиль, немного напоминающий Rolls Royce, во время инаугурации Владимира Путина. Появление нового президентского автомобиля вызвало восторг у присутствовавших, один из гостей заметил, что машина "круче, чем у Трампа".

Новая президентская машина получила название "Сенат-лимузин", а микроавтобус назвали "Арсенал", все названия созвучны с башнями Кремля. Длина "Сената" — чуть более шести метров, ширина — два метра, высота — около 1,7 метра, клиренс — 200 миллиметров.

Под капотом у президентского лимузина — восьмицилиндровый битурбодвигатель мощностью 598 лошадиных сил и объемом 4,4 литра. По словам автора фильма о президентском автомобиле, телеведущего Дмитрия Щугорева, в НИИ автомобильных автомоторных исследований разработан и более мощный — 800-сильный — силовой агрегат.

По информации Минпромторга РФ, автомобили проекта "Кортеж" поступят в свободную продажу в начале будущего года, и реализовываться они будут под брендом Aurus. Полностью семейство будет показано на Московском международном автосалоне в этом году.

Ранее сообщалось, что автомобили "Кортежа" будут производиться на мощностях ФГУП "НАМИ", которые рассчитаны на объем до 200 машин. Автомобили еще минувшим летом прошли ходовые испытания и были "разбиты" на краш-тестах в Германии. Результаты показали высокие баллы.