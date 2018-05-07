23:54 07 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 17°C
Прямой эфир
Поиск
Автомобиль Aurus кортежа президента РФ на Соборной площади Московского Кремля

Новый президентский: на чем будет ездить Путин

© Sputnik . Russian Presidential Press Office/Sergei Savostianov/Pool
Новости
Получить короткую ссылку
158 0 0

Президент России Владимир Путин на церемонии инаугурации в понедельник выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на новом представительском автомобиле.

СУХУМ, 7 мая — Sputnik. Новый президентский автомобиль построен в России в рамках проекта "Кортеж". Работа над проектом велась несколько лет. В рамках проекта будет построено целое семейство автомобилей, помимо президентского лимузина разработаны также седан и минивэн сопровождения. Sputnik Беларусь выяснил подробности о новой машине.

© Sputnik . Vitaliy Belousov
"Сенат" Владимира Путина: новый президентский лимузин на инаугурации
10

Впервые публика увидела черный бронированный автомобиль, немного напоминающий Rolls Royce, во время инаугурации Владимира Путина. Появление нового президентского автомобиля вызвало восторг у присутствовавших, один из гостей заметил, что машина "круче, чем у Трампа".

Новая президентская машина получила название "Сенат-лимузин",  а микроавтобус назвали "Арсенал", все названия созвучны с башнями Кремля. Длина "Сената" — чуть более шести метров, ширина — два метра, высота — около 1,7 метра, клиренс — 200 миллиметров.

Под капотом у президентского лимузина — восьмицилиндровый битурбодвигатель мощностью 598 лошадиных сил и объемом 4,4 литра. По словам автора фильма о президентском автомобиле, телеведущего Дмитрия Щугорева, в НИИ автомобильных автомоторных исследований разработан и более мощный — 800-сильный — силовой агрегат.

По информации Минпромторга РФ, автомобили проекта "Кортеж" поступят в свободную продажу в начале будущего года, и реализовываться они будут под брендом Aurus. Полностью семейство будет показано на Московском международном автосалоне в этом году.

Ранее сообщалось, что автомобили "Кортежа" будут производиться на мощностях ФГУП "НАМИ", которые рассчитаны на объем до 200 машин. Автомобили еще минувшим летом прошли ходовые испытания и были "разбиты" на краш-тестах в Германии. Результаты показали высокие баллы.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Анатолий Бибилов
    Мы начинаем КВН

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов обсудил с директором североосетинского государственного театра КВН разработку проекта КВН в республике.

  • Международный аэропорт Гейдар Алиев удостоен максимального статуса 5 Звезд самой престижной организации в сфере аудита аэропортов – Skytrax World Airport Awards
    Высочайший статус

    Международный аэропорт Гейдар Алиев удостоен максимального статуса "Пять Звезд", которым по всему миру обладает менее десятка воздушных гаваней.

  • Вице-спикер НС Эдуард Шармазанов во время специального заседания парламента по выборам нового премьер-министра Армении (1 мая 2018). Еревaн
    Решение принято

    Глава фракции "Елк" Никол Пашинян завтра будет избран премьером Армении, заявил журналистам пресс-секретарь правящей Республиканской партии.

  • Футбольный мяч
    Быть в тонусе

    По случаю Дня защитника Отечества в Казахстане Sputnik решил выяснить, как чиновники следят за своей физической формой и каким спортом занимаются.

  • Архивное фото премьер-министра КР Мухаммедкалыя Абылгазиева
    Я с проверкой!

    Премьер Кыргызстана отправился на юг страны проверять работу чиновников, в том числе качество реконструкции аэропорта в Джалал-Абаде.

  • Салют 9 Мая в День Победы
    Самые популярные

    Белорусские города Минск и Брест вошли в топ-10 городов-героев, популярных у российских туристов на 9 Мая.

  • Город Лиепая
    Трамвай до Лиепаи

    Трамваи производства Тверского вагоностроительного завода, вызвавшие волнения в Министерстве обороны Латвии и Полиции безопасности, не появятся на улицах Лиепаи.

  • Пульт и телевизор
    Перерыв в вещании

    Высший административный суд Литвы отклонил жалобу компании ТВ-услуг Init на необоснованную, по ее мнению, остановку вещания телеканала "РТР-Планета" в республике.

  • Город Тирасполь. Архивное фото
    Время и место

    Новый раунд переговоров по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" пройдет 29-30 мая в Риме, сообщили в бюро по реинтеграции республики.

  • Ордена и медали ветерана ВОВ, архивное фото
    Защитник Ленинграда

    В составе делегации из Таджикистана в Санкт-Петербург приедет 97-летний ветеран Хайдар Халимов, участник обороны Ленинграда.

  • Из Ташкента в Бишкек отправился первый автобусный рейс
    Первый пошел!

    Из Узбекистана в Кыргызстан в понедельник отправился первый автобусный рейс, скоро рейсы станут регулярными.

  • Площадь Свободы в Таллинне
    Самая "западная"

    Американские специалисты назвали Эстонию самой "западной" из всех государств постсоветского пространства. В тройку лидеров вошли также Литва и Латвия.

  • Анатолий Бибилов
    Мы начинаем КВН

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов обсудил с директором североосетинского государственного театра КВН разработку проекта КВН в республике.

  • Международный аэропорт Гейдар Алиев удостоен максимального статуса 5 Звезд самой престижной организации в сфере аудита аэропортов – Skytrax World Airport Awards
    Высочайший статус

    Международный аэропорт Гейдар Алиев удостоен максимального статуса "Пять Звезд", которым по всему миру обладает менее десятка воздушных гаваней.

  • Вице-спикер НС Эдуард Шармазанов во время специального заседания парламента по выборам нового премьер-министра Армении (1 мая 2018). Еревaн
    Решение принято

    Глава фракции "Елк" Никол Пашинян завтра будет избран премьером Армении, заявил журналистам пресс-секретарь правящей Республиканской партии.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

"Сенат" Владимира Путина: новый президентский лимузин на инаугурации
С новым 1945-м: письмо красноармейца Нурбея Хагба
С новым 1945 годом: письмо красноармейца Нурбея Хагба
Георгиевская ленточка за рубежом
Георгиевская ленточка по земному шару

Соцсети

Sputnikabkhazia