Инаугурация Владимира Путина

В политической карьере Владимира Путина эта церемония стала четвертой, руководить страной он будет следующие шесть лет.

Путин стал президентом в 2000 году, а в 2004-м его переизбрали на новый срок. Он не участвовал в выборах 2008 года, поскольку, по Конституции, один и тот же человек не имеет права баллотироваться три раза подряд. Поддержав в качестве кандидата в президенты Дмитрия Медведева, Путин занял в мае 2008-го пост премьер-министра страны. В том же году в Конституцию были внесены изменения, согласно которым президент теперь избирается не на четыре, а на шесть лет.

Путин вновь стал главой государства в 2012 году, а в 2018 выиграл выборы с рекордной поддержкой – за него проголосовали более 56,4 миллиона избирателей. Церемония инаугурации станет седьмой в истории современной России, по сложившейся традиции она пройдет в парадной резиденции главы государства — Большом Кремлевском дворце.