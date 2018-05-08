Песков о новом президентском авто: Путину понравилось

СУХУМ, 8 мая — Sputnik. Владимиру Путину понравился новый автомобиль проекта "Кортеж" и он будет использовать лимузин "Сенат", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

© Sputnik Инаугурация Владимира Путина

"Понравился. Президент будет использовать далее именно этот автомобиль при передвижении кортежем. Но здесь важно подчеркнуть, и об этом вчера говорил министр Мантуров (и.о. министра промышленности и торговли Денис Мантуров — ред.), что уже с осени этого года будут собираться заказы на продажу этих автомобилей, и в продажу будут выставлены все модели: это и микроавтобусы, и короткий вариант, и длинный вариант. И уже с начала следующего года будут первые коммерческие поставки", — сказал Песков, отвечая на вопрос, понравился ли президенту автомобиль.

Избранный президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации в понедельник выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на новом автомобиле. Путин в этот раз использовал не традиционный "Мерседес", а новый лимузин из проекта "Кортеж". Представительская машина черного цвета имеет характерную особенность — большую серебряную раму на переднем капоте.

По информации Минпромторга РФ, автомобили проекта "Кортеж" поступят в свободную продажу в начале будущего года, и реализовываться они будут под брендом Aurus. Полностью семейство будет показано на Московском международном автосалоне в этом году.

Ранее сообщалось, что автомобили "Кортежа" будут производиться на мощностях ФГУП "НАМИ", которые рассчитаны на объем до 200 машин. Автомобили еще минувшим летом прошли ходовые испытания и были "разбиты" на краш-тестах в Германии. Результаты показали высокие баллы.