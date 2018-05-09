Мексиканец отыскал потомков героя Красной звезды

О том, что мексиканец ищет солдата с Алтая, узнали жители края, которые и помогли иностранцу провести работу по поиску родственников участника Великой Отечественной Войны.

СУХУМ, 9 мая — Sputnik. Мексиканец Эдуардо Круз выкупил в ломбарде Астаны орден Красной Звезды с целью возвращения награды к родственникам владельца, сообщает РИА Новости.

Награда принадлежала герою Великой Отечественной войны — Михаилу Адодину из Курьинского района Алтайского края.

Эдуардо Круз — мексиканский ювелир вот уже несколько лет ищет награды Великой Отечественной войны в ломбардах, на аукционах и рынках в Северной и Латинской Америке, в Восточной Европе, а затем возвращает их родственникам.

Отыскать родственников Миаила Адодина ему помогла координатор "Бессмертного полка" в Алтайском крае Анастасия Телькова.

"В работе по поиску родственников, занявшей около года, участвовали многие жители Алтайского края. Огромную работу выполнила известный журналист Тамара Дмитриенко. В результате методичных поисков мест компактного проживания людей по фамилии Адодины она вышла на Курьинский район, село Трусово. Жители района — земляки солдата Великой Отечественной войны — назвали имя героя и нашли его фото", — говорится в сообщении.

Поиски родственников включали в себя работу в архивах, в которой принимали участие журналисты и неравнодушные жители края.

Работа прошла небезрезультатно, внучатая племянница Михаила Адодина Елена Рожкова в итоге получит орден.

Известно, что орденом Красной Звезды Михаил Адодин награжден за то, что 30 сентября 1943 года отделение под его командованием обеспечило своему полку беспрепятственное форсирование Днепра. Его бойцы "при проявлении отваги и мужества захватили в плен охрану в составе станпулеметного расчета, благодаря чему полк беспрепятственно форсировал реку Днепр, после чего началось продолжение наступления".