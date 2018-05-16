Жена главы РИА Новости Украина: он не может обходиться без медикаментов

О задержании в Киеве Вышинского стало известно во вторник. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

СУХУМ, 16 мая — Sputnik. Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский не может обходиться без лекарств, рассказала его супруга Ирина, сообщает РИА Новости.

"Я не знаю абсолютно ничего. Более того, меня очень волнует тот момент, что у моего мужа есть некие проблемы со здоровьем, и это достаточно серьезные проблемы. Человек не может обходиться без медикаментов", — сказала Ирина Вышинская по телефону "Первому каналу".

Сейчас Вышинского этапируют из Киева в Херсон для избрания меры пресечения. В Херсоне расположен офис украинской прокуратуры "автономной республики Крым", которая ведет дело.

В понедельник СБУ также устроила многочасовые обыски в офисе РИА Новости Украина, в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко и дома у главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина.