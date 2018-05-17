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Кирилл Вышинский во время заседания суда в Киеве

Сторона обвинения требует арестовать Вышинского на 60 дней

© REUTERS / Stringer
Новости
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Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник был задержан в Киеве руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

СУХУМ, 17 мая —Sputnik. Адвокат арестованного руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский сообщил СМИ, что сторона обвинения требует назначить журналисту меру пресечения в виде 60 дней содержания под стражей, пишет РИА Новости.

Доманский  добавил, что заседание суда пока продолжается, "изучаем материалы, приложенные к ходатайству".

Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник был задержан в Киеве руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ.

В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.



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