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Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания суда в Киеве

Суд Херсона постановил поместить Вышинского под арест

© AFP 2018 / GENYA SAVILOV
Новости
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Херсонский городской суд рассмотрел меру пресечения в отношении руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского за "государственную измену".

СУХУМ, 17 мая — Sputnik. Херсонский суд арестовал Кирилла Вышинского, пишет РИА Новости.

"Шестьдесят дней арест без залога", сообщил адвокат руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский.

Сторона обвинения требовала такую меру пресечения.

Защита журналиста просила не заключать его под стражу.

Вышинский, выступая в суде, заявил, что все действия против него расписали заранее.

Кирилл Вышинский во время заседания суда в Киеве
© REUTERS / Stringer
Сторона обвинения требует арестовать Вышинского на 60 дней

Он отметил, что когда в его квартире проводили обыск уже проходила пресс-конференция, на которой озвучили новость о задержании и обвинении.

Адвокаты планируют опротестовать решение об аресте.

Вышинского задержали в Киеве утром 15 мая рядом с его домом, а ночью этапировали в Херсон. Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы.

Произвол: эксперты рассуждают о ситуации вокруг задержания Вышинского в Киеве>>

Посольство РФ направило в МИД Украины ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.

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