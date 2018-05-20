Яка Европа така и Украина: Симоньян удивила реакция Запада на арест Вышинского

Государственной изменой на Украине называют тот факт, что Вышинский "работал в СМИ, которое позволяло себе точку зрения, сколько-нибудь отличную от точки зрения киевской власти", считает Маргарита Симоньян.

СУХУМ, 20 мая — Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала удивительной реакцию Запада на арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Томас Тхайцук Союз журналистов Абхазии: арест Вышинского говорит о слабости власти Украины

"Мне кажется гораздо более интересной позиция Европы и вообще Запада. Мы видели, что по этому поводу сказал госдеп. В целом госдеп сказал: "Русская пропаганда нехороша, журналистов задерживать не надо, но русская пропаганда нехороша". Напомню, что Кирилл Вышинский — украинский журналист, и работал он в украинском средстве массовой информации. Он действительно имеет и российское гражданство, и его СМИ было нашим партнером действительно. Но, в общем, какая разница, почему мы вообще это обсуждаем?" — сказала она в программе "Право знать" на телеканале ТВЦ.

Симоньян подчеркнула, что речь идет как раз о том Западе, который учил российских журналистов "уважать свободу слова, что журналист не просто имеет право, а обязан узнавать все точки зрения, что журналист обязан задавать критические вопросы своей власти, что журналист обязан быть неудобным".

"Мы прямо официально запросили у того же Би-би-си, спросили: "Друзья Би-би-си, а почему же вы ничего не рассказали о том, что ваш коллега, журналист, задержан, брошен в застенки, 15 лет ему светит? Почему же вы молчите?" Мы получили ответ: "Мы рассказали об этом на наших русском и украинском сайтах". То есть Би-би-си, британская компания, считает, что эта новость недостойна того, чтобы быть преподнесенной, рассказанной всему миру", — подчеркнула она.

По ее словам, "если Европа отказывается от тех действительно прекрасных ценностей, которым она нас учила и, как видим, во многом научила, если она не хочет больше жить, повинуясь и руководствуясь этими ценностями, а руководствуется только своими сиюминутными, часто неверно ими же самими толкуемыми и часто вредно для них интерпретируемыми геополитическими интересами, тогда мы можем сказать по поводу нашего хештега и знаменитой фразы "Украина це Европа", что яка Европа, така и Украина".

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Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Журналиста этапировали в Херсон. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.