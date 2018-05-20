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Начало автомобильного движения по Крымскому мосту

Украинского блогера обещали наказать за поездку по Крымскому мосту

© Sputnik . Алексей Мальгавко
Новости
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Торжественная церемония открытия моста состоялась 15 мая. Владимир Путин за рулем КамАЗа преодолел путь по мостовому переходу чуть больше чем за четверть часа.

СУХУМ, 20 мая — Sputnik. Глава Госпогранслужбы Украины Олег Слободян пригрозил штрафом видеоблогеру из Николаева Виктору Петровскому за то, что он проехал по Крымскому мосту, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ATR.

"Такие действия в любом случае являются незаконными, потому что посещение оккупированного Крыма через закрытые пункты пропуска — это нарушение отечественного законодательства. При въезде на Украину через действующие пункты пропуска ему придется заплатить штраф около трех с половиной тысяч гривен (8,3 тысячи рублей. — Прим. ред.)", — сказал Слободян.

Петровский выложил на свой YouTube канал ролик, где поделился впечатлениями от поездки по Крымскому мосту. "Ребята с Украины, я хочу вам сказать: мост не надувной, он реальный! Очень хорошее качество дороги! Я снимал все на хорошую камеру и обязательно скоро это покажу всем. Ну а первое мое впечатление — молодцы! Просто молодцы! То, что говорят, то и делают!" — рассказал он.

Мост через Керченский пролив стал самым протяженным в Европе, его длина 19 километров. Автомобильное движение между Крымом и Кубанью запустили на полгода раньше первоначально установленного срока.




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