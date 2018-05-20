Украинского блогера обещали наказать за поездку по Крымскому мосту

Торжественная церемония открытия моста состоялась 15 мая. Владимир Путин за рулем КамАЗа преодолел путь по мостовому переходу чуть больше чем за четверть часа.

СУХУМ, 20 мая — Sputnik. Глава Госпогранслужбы Украины Олег Слободян пригрозил штрафом видеоблогеру из Николаева Виктору Петровскому за то, что он проехал по Крымскому мосту, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ATR.

"Такие действия в любом случае являются незаконными, потому что посещение оккупированного Крыма через закрытые пункты пропуска — это нарушение отечественного законодательства. При въезде на Украину через действующие пункты пропуска ему придется заплатить штраф около трех с половиной тысяч гривен (8,3 тысячи рублей. — Прим. ред.)", — сказал Слободян.

Петровский выложил на свой YouTube канал ролик, где поделился впечатлениями от поездки по Крымскому мосту. "Ребята с Украины, я хочу вам сказать: мост не надувной, он реальный! Очень хорошее качество дороги! Я снимал все на хорошую камеру и обязательно скоро это покажу всем. Ну а первое мое впечатление — молодцы! Просто молодцы! То, что говорят, то и делают!" — рассказал он.

Мост через Керченский пролив стал самым протяженным в Европе, его длина 19 километров. Автомобильное движение между Крымом и Кубанью запустили на полгода раньше первоначально установленного срока.