Адвокаты Вышинского подали апелляцию на его арест

Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

СУХУМ, 21 мая — Sputnik. Защита руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского подала апелляцию на его арест, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Андрея Доманского.

"По почте отправили. Завтра также отправим с нарочным в канцелярию апелляции в Херсоне", — уточнил он РИА Новости.

Ранее сообщалось, что условия содержания журналиста в херсонском СИЗО нормальные, жалоб нет.

Вышинского задержали в Киеве утром 15 мая рядом с его домом, а ночью этапировали в Херсон.

Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.