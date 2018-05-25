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"Комитет защиты журналистов" призвал Порошенко отменить запрет работы российских СМИ

© Fotolia / Xy
Новости
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24 мая Киев включил в санкционный список МИА "Россия сегодня" и портал РИА Новости Украина, а также заблокировал доступ к сайтам россиясегодня.рф, sputniknews.com, ria.ru, rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru.

СУХУМ, 25 мая —Sputnik. Базирующаяся в США международная организация "Комитет защиты журналистов" (CPJ) призвала президента Украины Петра Порошенко отменить указ о запрете работы ряда российских СМИ, сообщает РИА Новости.

Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин. Архивное фото.
© AP Photo. Laurent Gillieron
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"Мы призываем украинские власти воздержаться от запрета источников информации, будь то с благоприятным или неблагоприятным освещением. Борьба с пропагандой путем цензуры не только недемократична, но и неэффективна", — заявила координатор программы CPJ в Европе и Центральной Азии Нина Огнянова.

В организации отметили, что под санкциями на Украине также находятся российские каналы ВГТРК, НТВ, РЕН-ТВ и другие.

МИА "Россия Сегодня" и РИА Новости Украина включены в санкционный список Киева>>

Кроме того, CPJ напомнила, что украинские власти ранее арестовали руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и обыскали офис агентства, обвинив журналиста в государственной измене, а агентство — в "информационной войне" против Украины. Оценку этим обвинения в Комитете защиты журналистов не дают.

Дмитрий Песков
© Sputnik . Сергей Гунеев
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Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в государственной измене и поддержке ДНР и ЛНР. В тот же день в представительстве РИА Новости в Киеве, а также в квартире корреспондента Людмилы Лысенко и главы представительства агентства Андрея Бородина прошли многочасовые обыски. После этого их вызвали на допрос в СБУ.

Журналиста этапировали в Херсон. 17 мая его арестовали на 60 дней без возможности внесения залога. Защита намерена опротестовать это решение. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

По словам жены журналиста Ирины, у него есть проблемы со здоровьем и он не может обходиться без лекарств.




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