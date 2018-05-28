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Россияне смогут оплачивать покупки с помощью селфи

CC0
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Первыми новый сервис протестировали в сети общественного питания "Пять Звезд" и в Mediacafe на улице Рочдельская в Москве. В будущем компании планируют внедрить сервис в 250 точках оплаты в Москве и Санкт-Петербурге.

СУХУМ, 28 мая — Sputnik. В России впервые появился сервис оплаты покупок с помощью селфи, сообщает портал "Прайм".

Разработчиками сервиса стали компании VisionLabs (проект-резидент фонда "Сколково") и российской платежной системы SWiP.

"Платформа для распознавания лиц VisionLabs LUNA оснащена технологией Liveness, которая проверяет, настоящий ли человек перед камерой или же неживое изображение. Благодаря этой технологии мошенники не могут использовать фотографии или видеозаписи других людей для оплаты покупок. Диапазон камеры настраивается таким образом, чтобы в нее попадало лицо только платящего пользователя", — говорится в релизе.

Чтобы воспользоваться сервисом SelfieToPay, покупателю нужно скачать приложение SWiP в AppStore или GooglePlay, привязать к нему банковскую карту и просканировать свое лицо. Биометрические данные пользователя будут храниться в базе сервиса. Все расчетные операции будут происходить в платежной системе SWiP.

В будущем компании планируют внедрить сервис в 250 точках оплаты на предприятиях розничной торговли и сферы услуг в Москве и Санкт-Петербурге, а также запустить проекты с несколькими крупными федеральными сетями.




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