Лечащие врачи Скрипалей дали интервью

Врачи больницы в британском Солсбери, в которой проходили лечение бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, стали гостями передачи Newsnight на BBC.

СУХУМ, 29 мая — Sputnik. Врачи экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не верили в то, что их пациенты выживут после отравления в британском Солсбери, сообщает RT со ссылкой на интервью медиков каналу BBC.

"Когда мы впервые узнали, что это было отравляющее нервно-паралитическое вещество, мы думали, что они не выживут. Мы применили все наши методы лечения", — сказал врач интенсивной терапии больницы в Солсбери Стивен Джукс.

"We were expecting them not to survive." — Dr Stephen Jukes treated Sergei and Yulia Skripal after they were poisoned with a nerve agent in Salisbury in March #newsnight pic.twitter.com/jLLL68ED9t — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) 28 мая 2018 г.

По его словам, врачи оказали пострадавшим лучшую медицинскую помощь, но все указывало на то, что Скрипалей не удастся спасти.

"Я думаю, что значительная часть улучшений и успеха в лечении этих людей связана с очень хорошей базовой интенсивной терапией генерическими препаратами, отличной коллективной работой врачей, фантастической заботой и преданностью наших медсестер", — отметил заведующий отделением интенсивной терапии Дункан Мюррей​.

The success of Sergei and Yulia Skripal's treatment was due "to the very good generic basic critical care, excellent teamwork by the doctors, fantastic care and dedication by our nurses," and input from international experts like Porton Down, says Dr Duncan Murray #newsnight pic.twitter.com/vXNqKLOgCB — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) 28 мая 2018 г.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Юлия Скрипаль была выписана из больницы 10 апреля, а на минувшей неделе впервые дала интервью агентству Рейтер, в котором заявила, что пока не нуждается в услугах российского посольства, однако, надеется в ближайшее время вернуться в Россию.

Сергея Скрипаля выписали из больницы 18 мая. Он пока не делал никаких заявлений.