Бабченко: я пока еще живой, не дождутся

Информация о том, что Аркадий Бабченко был застрелен в Киеве, появилась 29 мая.

СУХУМ, 30 мая — Sputnik. Российский журналист Аркадий Бабченко появился на пресс-конференции главы СБУ Василия Грицака, сообщает РИА Новости.

"Я пока еще живой, не дождутся", — сказал Бабченко.

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Грицак сказал, что "мог бы принести соболезнования семье Аркадия Бабченко". "Но не буду этого делать. Наоборот, сегодня я поздравлю Аркадия с третьим днем рождения и приглашаю его в зал", — заявил Грицак.

По его словам, информация об убийстве Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста.