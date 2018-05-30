19:34 30 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 19°C
Прямой эфир
  • USD62.59
  • EUR72.52
Поиск
Российский журналист А.Бабченко депортирован из Турции

Бабченко: я пока еще живой, не дождутся

© Sputnik . Руслан Кривобок
Новости
Получить короткую ссылку
27 0 0

Информация о том, что Аркадий Бабченко был застрелен в Киеве, появилась 29 мая.

СУХУМ, 30 мая — Sputnik. Российский журналист Аркадий Бабченко появился на пресс-конференции главы СБУ Василия Грицака, сообщает РИА Новости.

"Я пока еще живой, не дождутся", — сказал Бабченко.

СБУ задержала в Киеве организатора "убийства" Бабченко>>

Грицак сказал, что "мог бы принести соболезнования семье Аркадия Бабченко". "Но не буду этого делать. Наоборот, сегодня я поздравлю Аркадия с третьим днем рождения и приглашаю его в зал", — заявил Грицак.

По его словам, информация об убийстве Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пакистанский кебаб в Риге
    Враг кебаба

    В Латвии продолжается противостояние между депутатом Сейма от Национального объединения и любителями кебабов.

  • Бармен разливает напитки, архивное фото
    Пьянству – бой!

    По сравнению с предыдущими годами количество алкоголя, потребляемого жителями Литвы, начало сокращаться.

  • Рим
    О чем договорились?

    Чем завершились переговоры по процессу урегулирования приднестровского конфликта в формате 5+2 в Риме – в материале Sputnik.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Гроза.
Невероятные вспышки молний в фотографиях
Кошка Моника из приморского зоопарка заменила мать новорожденной рыси
В приморском зоопарке кошка выкормила детеныша рыси
Какие страны и когда признали независимость Абхазии
Семь признаний Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia