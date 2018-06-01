15:53 01 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 22°C
Прямой эфир
  • USD62.21
  • EUR72.72
Поиск
Сборная Абхазии по футболу

Вице-президент ConIFA о первой игре сборной Абхазии: красивый и достойный матч

© Фото: Аҧсадгьыл/Апсадгьыл/Apsadgil
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
ConIFA 2018 (21)
27830

Чемпионат мира по футболу по версии ConIFA (Конфедерация независимых футбольных ассоциаций) стартовал в Лондоне 31 мая 2018 года.

СУХУМ, 1 июн – Sputnik, Сария Кварацхелия. Сборная Абхазии по футболу показала красивый и достой матч на открытии ConIFA, передает из Лондона вице-президент ConIFA Дмитрий Пагава.

Матч между сборной Абхазии и сборной Тибета
© Фото : Д. Пагава
Сборная Абхазии одержала первую победу в Лондоне

"На первой игре показали высший результат, но хотелось бы, чтобы в целом игра была более стабильной. Сыграли в красивый и достойный футбол, но впереди у нас есть еще игры в отборочном туре. Надеемся, что и дальше будут такие же результаты, что будем показывать хороший футбол. Подготовка хорошая, ребята все в форме. Главное, и дальше не портить качество игры, не терять желание.  Настрой абхазской команды хороший, все готовятся к следующей игре", – сказал он.

В целом сборная Абхазии сыграла неплохо, – отметил Дмитрий Пагава. – но защиту нужно укреплять.

"Сегодня защита сыграла неплохо, но можно было ее лучше укрепить. Нужно упор делать на защиту. К сожалению, Анри Хагуша не отпустили на этот чемпионат. Защита пока справляется своими силами. К следующему чемпионату мы будем ждать Анрика. А игра в обороне всегда непредсказуема. Но сегодня результат показали хороший", – добавил Пагава.

Лица сборной Абхазии на чемпионате мира ConIFA-2018>>

Сейчас у абхазских футболистов однодневный выходной. Следующая игра состоится 2 июня с Карпаталией.

"У нас настрой хороший. Но оценивать соперника пока затрудняюсь. На этот чемпионат приехали молодые игроки, другие сборные. Пока ничего не могу сказать",  – резюмировал вице-президент ConIFA.

Чемпионат мира ConIFA в 2016 году в Абхазии стал для национальной сборной победным. В финальной встрече с Пенджабом абхазские футболисты сравняли счет на последних минутах игры, а в серии пенальти голкипер Бондаренко совершил три сейва, что помогло команде завоевать золото.

Перед началом матча между сборной Абхазии и сборной Тибета
© Фото : Астамур Адлейба
Астамур Адлейба о победе Абхазии над Тибетом: соперник был не самый сильный

На Чемпионате Европы в 2017 году абхазская сборная по футболу вышла в плей-офф, где в первом же матче снова столкнулась с серией 11-метровых и проиграла сборной Падании. А в матче за бронзу против Фельвидека Абхазия открыла счет уже на 3 минуте, но пропустила трижды и встала на 4 место. Абхазия занимает сегодня восьмое место в рейтинге ConIFA. На чемпионат она допущена автоматически, как действующий чемпион мира.

В Чемпионате мира по футболу по версии ConIFA, который проходит в Лондоне с 31 мая по 9 июня, будут участвовать 16 команд.

Чемпионат проводится каждые два года, нынешний турнир — третий. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в FIFA. Она насчитывает более 40 команд.

Темы:
ConIFA 2018 (21)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Генерал Владимир Шаманов
    Поймать Саакашвили

    Генерал Владимир Шаманов выразил сожаление, что российские военные не воспользовались возможностью задержать Саакашвили во время войны в Южной Осетии.

  • Благотворительная акция #СолнечноеЛето
    "Солнечное лето"

    Информационное агентство и радио Sputnik Азербайджан организовало акцию специально к Международному дню защиты детей.

  • Вручение международной премии Персона года 2009
    Слухи о преемнике

    По информации российских СМИ, Драмтеатр имени Джигарханяна может возглавить актер и режиссер Сергей Газаров (армянин по национальности).

  • Пресс-конференция посла РФ в Латвии Евгения Лукьянова
    Давайте говорить!

    Проблемы двусторонних отношений России и Латвии всегда решались и будут решаться дипломатическим путем, заявил российский посол в республике.

  • Эмблема военных учений Perkuno griausmas 2018 (Гром Перкунаса – 2018)
    Репетиция войны

    В Литве начинаются крупнейшие национальные военные учения в истории страны "Гром Перкунаса – 2018" с участием 9 тысяч военнослужащих.

  • Тирасполь
    Путь к решению

    Майский раунд переговоров по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" в Риме был продуктивным и принес конкретные результаты.

  • Селевой поток в Таджикистане
    Удар стихии

    В результате проливных дождей, спровоцировавших сход селей, полностью разрушены 26 домов в Хатлонской области Таджикистана.

  • Swedish police prepare to check an incoming train at the Swedish end of the bridge between Sweden and Denmark in Malmo, Sweden
    Оставили под стражей

    В Швеции продлили арест узбекистанцам, которых подозревают в причастности к финансированию террористов.

  • Корреспондент Sputnik Эстония облачилась в рыцарские доспехи
    Рыцари XXI века

    Основатель рыцарского клуба в Таллинне рассказал Sputnik Эстония, как проходит подготовка к турнирам, легко ли быть рыцарем и сколько может весить полная экипировка.

  • Генерал Владимир Шаманов
    Поймать Саакашвили

    Генерал Владимир Шаманов выразил сожаление, что российские военные не воспользовались возможностью задержать Саакашвили во время войны в Южной Осетии.

  • Благотворительная акция #СолнечноеЛето
    "Солнечное лето"

    Информационное агентство и радио Sputnik Азербайджан организовало акцию специально к Международному дню защиты детей.

  • Вручение международной премии Персона года 2009
    Слухи о преемнике

    По информации российских СМИ, Драмтеатр имени Джигарханяна может возглавить актер и режиссер Сергей Газаров (армянин по национальности).

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Лучшие фото Sputnik в мае 2018 года
Встреча Сергея Лаврова и Ким Чен Ына в КНДР
Встреча Сергея Лаврова и Ким Чен Ына в КНДР
Какие страны и когда признали независимость Абхазии
Семь признаний Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia