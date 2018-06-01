Вице-президент ConIFA о первой игре сборной Абхазии: красивый и достойный матч

Чемпионат мира по футболу по версии ConIFA (Конфедерация независимых футбольных ассоциаций) стартовал в Лондоне 31 мая 2018 года.

СУХУМ, 1 июн – Sputnik, Сария Кварацхелия. Сборная Абхазии по футболу показала красивый и достой матч на открытии ConIFA, передает из Лондона вице-президент ConIFA Дмитрий Пагава.

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"На первой игре показали высший результат, но хотелось бы, чтобы в целом игра была более стабильной. Сыграли в красивый и достойный футбол, но впереди у нас есть еще игры в отборочном туре. Надеемся, что и дальше будут такие же результаты, что будем показывать хороший футбол. Подготовка хорошая, ребята все в форме. Главное, и дальше не портить качество игры, не терять желание. Настрой абхазской команды хороший, все готовятся к следующей игре", – сказал он.

В целом сборная Абхазии сыграла неплохо, – отметил Дмитрий Пагава. – но защиту нужно укреплять.

"Сегодня защита сыграла неплохо, но можно было ее лучше укрепить. Нужно упор делать на защиту. К сожалению, Анри Хагуша не отпустили на этот чемпионат. Защита пока справляется своими силами. К следующему чемпионату мы будем ждать Анрика. А игра в обороне всегда непредсказуема. Но сегодня результат показали хороший", – добавил Пагава.

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Сейчас у абхазских футболистов однодневный выходной. Следующая игра состоится 2 июня с Карпаталией.

"У нас настрой хороший. Но оценивать соперника пока затрудняюсь. На этот чемпионат приехали молодые игроки, другие сборные. Пока ничего не могу сказать", – резюмировал вице-президент ConIFA.

Чемпионат мира ConIFA в 2016 году в Абхазии стал для национальной сборной победным. В финальной встрече с Пенджабом абхазские футболисты сравняли счет на последних минутах игры, а в серии пенальти голкипер Бондаренко совершил три сейва, что помогло команде завоевать золото.

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На Чемпионате Европы в 2017 году абхазская сборная по футболу вышла в плей-офф, где в первом же матче снова столкнулась с серией 11-метровых и проиграла сборной Падании. А в матче за бронзу против Фельвидека Абхазия открыла счет уже на 3 минуте, но пропустила трижды и встала на 4 место. Абхазия занимает сегодня восьмое место в рейтинге ConIFA. На чемпионат она допущена автоматически, как действующий чемпион мира.

В Чемпионате мира по футболу по версии ConIFA, который проходит в Лондоне с 31 мая по 9 июня, будут участвовать 16 команд.

Чемпионат проводится каждые два года, нынешний турнир — третий. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в FIFA. Она насчитывает более 40 команд.