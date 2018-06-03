Шоколад возрастом более 100 лет нашли в Великобритании

Плитки шоколада хорошо сохранились, однако аукционер не рекомендует употреблять их в пищу.

СУХУМ, 3 июн — Sputnik. Девять плиток шоколада, изготовленные около 103 лет назад, обнаружены в коллекции вещей британского героя Первой мировой войны, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на телеканал Sky News.

Как сообщается, британский солдат Ричард Буллимор получил шоколад в качестве подарка на Рождество в 1914 году.

"Колониальный шоколад отправляли войскам в первую зиму войны. Какао-бобы поставлялись Таиландом, Гренадой и Сент-Люсией. Шоколадные плитки были сделаны (британской фирмой) Cadbury. Даже контейнер – редкость, но найти шоколад внутри просто невозможно", — цитирует телеканал директора аукционного дома Eddisons CJM Пола Купера, занимающегося продажей коллекции.

По его словам, почти весь подарочный набор, в котором находилось 10 плиток шоколада, табак и спички, уцелел, поскольку Буллимор не любил шоколад и курение.

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Плитки шоколада хорошо сохранились, однако аукционер не рекомендует употреблять их в пищу.

"Я бы не стал пробовать их, хотя эксперты говорят, что шоколад редко становится сильно опасным с течением времени", — приводит телеканал слова Купера.

Коллекцию вещей, в том числе, шоколад, табак, медали, письма солдата, будет представлена на аукционе в Великобритании во вторник.

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Буллимор получил Медаль за выдающуюся службу за смелость, проявленную в битве при Ипре в июле 1915 года. Он возглавлял разведгруппу, которой неожиданно пришлось вступить в бой с силами противника, численно превосходящими их более чем в три раза. Группа нанесла противнику большой урон, после чего Буллимор прикрыл ее отход и смог забрать раненого солдата.