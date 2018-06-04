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Автомобиль едет по разбитому дорожному покрытию

Названы страны с самыми плохими дорогами в мире

© Sputnik . Константин Чалабов
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Специалисты составили рейтинг стран с самыми плохими и самыми хорошими дорогами в мире, в который вошли 137 государств.

СУХУМ, 4 июн — Sputnik. Об этом свидетельствуют данные Индекса глобальной конкуренции 2017-2018 Всемирного экономического форума. Качество дорог оценивалось по шкале от одного до семи, высший балл ни одно государство набрать не смогло.

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Самыми хорошими дорогами могут похвастаться Объединенные Арабские Эмираты, которые получили 6,4 балла. В десятку лучших вошли также Сингапур (6,3 балла), Швейцария (6,3 балла), Гонконг (6,2 балла), Нидерланды (6,1 балла), Япония (6,1 балла), Франция (6 баллов), Португалия (6 баллов), Австрия (6 баллов) и США (5,7 балла).

Самые плохие дороги оказались в Мавритании, которая получила всего два балла. За ней следуют Демократическая Республика Конго и Гаити (по 2,1 балла), Мадагаскар и Гвинея (по 2,2 балла), Йемен (2,3 балла), Парагвай (2,4 балла), Украина (2,4 балла), Мозамбик (2,5 балла) и Молдова (2,5 балла).

Карта ремонта дорог Абхазии>>

Россия оказалась во второй сотне стран рейтинга качества дорог. Россия занимает 114-е место (2,9 балла), однако в рейтинге указано, что у российских дорог наблюдается улучшение.




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