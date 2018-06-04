Названы страны с самыми плохими дорогами в мире

Специалисты составили рейтинг стран с самыми плохими и самыми хорошими дорогами в мире, в который вошли 137 государств.

СУХУМ, 4 июн — Sputnik. Об этом свидетельствуют данные Индекса глобальной конкуренции 2017-2018 Всемирного экономического форума. Качество дорог оценивалось по шкале от одного до семи, высший балл ни одно государство набрать не смогло.

Самыми хорошими дорогами могут похвастаться Объединенные Арабские Эмираты, которые получили 6,4 балла. В десятку лучших вошли также Сингапур (6,3 балла), Швейцария (6,3 балла), Гонконг (6,2 балла), Нидерланды (6,1 балла), Япония (6,1 балла), Франция (6 баллов), Португалия (6 баллов), Австрия (6 баллов) и США (5,7 балла).

Самые плохие дороги оказались в Мавритании, которая получила всего два балла. За ней следуют Демократическая Республика Конго и Гаити (по 2,1 балла), Мадагаскар и Гвинея (по 2,2 балла), Йемен (2,3 балла), Парагвай (2,4 балла), Украина (2,4 балла), Мозамбик (2,5 балла) и Молдова (2,5 балла).

Карта ремонта дорог Абхазии>>

Россия оказалась во второй сотне стран рейтинга качества дорог. Россия занимает 114-е место (2,9 балла), однако в рейтинге указано, что у российских дорог наблюдается улучшение.