Журналист из Абхазии: диаспора активно поддерживает футболистов на ЧМ ConIFA

Чемпионат мира по футболу по версии ConIFA проходит в Лондоне с 31 мая по 9 июня.

СУХУМ, 7 июн – Sputnik. Абхазская диаспора в Великобритании активно поддерживает абхазских футболистов, участников Чемпионата мира по футболу по версии ConIFA, сказала в интервью Sputnik спортивный журналист Абхазского телевидения Астанда Отырба с места события.

"Мы не ожидали такую активную поддержку. В первый день диаспора встретила команду в аэропорту, они не пропускают ни одну игру национальной сборной, очень активно поддерживая футболистов с трибун", — добавила она.

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Болельщики команды недавно встречались со сборной, футболисты и представители абхазской диаспоры в Лондоне обменялись подарками и обсудили различные вопросы, заметила журналист.

"Они предлагали помощь сборной Абхазии, для меня было удивительно, что представители диаспоры говорят на родном языке. Среди них есть люди, которые приехали в Великобританию из Турции, они все очень хорошо разговаривают на абхазском языке, это нас очень порадовало, что, живя в Лондоне, они не теряют родной язык", — отметила Отырба.

Абхазскую команду на Чемпионате мира по футболу ConIFA в Лондоне поддерживают около 50 человек, сказала журналистка.

"Но они говорят, что их еще больше, есть те, кто не может присутствовать на играх. Атмосфера в чемпионате очень хорошая. Конечно, Чемпионат мира, который проходил в Абхазии отличается тем, что здесь зрителей на трибунах меньше", — подчеркнула она.

© Фото : Дмитрий Пагава Сборная Абхазии обыграла Корейцев Японии на ЧМ ConIFA-2018 в Лондоне

Астанда Отырба сообщила, что Чемпионат мира вызвал немалый интерес в журналистском сообществе, многие международные СМИ посвящают материалы мировому первенству, сказала Отырба.

Абхазские футболисты отправились на мировое первенство в качестве действующих чемпионов мира. Проведя три матча в группе В, одержав одну победу, один раз уступив и еще один матч сведя к ничьей, сборная Абхазии не смогла выйти из группы.

В матче за 9-16 место на турнире сборная Абхазии по футболу разгромила команду Тамил-Илама со счетом 6:0. В этом матче нападающие Руслан Шония и Руслан Ахвледиани забили по два мяча, Шабат Логуа и Астамыр Тарба забили по одному голу.

Абхазская команда также обыграла команду Корейцев Японии на Чемпионате мира по футболу по версии

© Sputnik Леон Гуния Состав сборной Абхазии на ЧМ ConIFA-2018

в матче за 9-12 место.

Чемпионат мира ConIFA в 2016 году в Абхазии стал для национальной сборной победным. В финальной встрече с Пенджабом абхазские футболисты сравняли счет на последних минутах игры, а в серии пенальти голкипер Бондаренко совершил три сейва, что помогло команде завоевать золото.

Чемпионат проводится каждые два года, нынешний турнир — третий. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в FIFA. Она насчитывает более 40 команд.