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Защитить титул: сборная Абхазии рассказала, с каким настроением едет на ConIFA-2018

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© Sputnik Бадрак Авидзба

Главный тренер сборной Абхазии по футболу Беслан Аджинджал, футболисты национальной команды Тарас Хагба и Георгий Жанаа в преддверии Чемпионата мира по версии ConIFA рассказали о готовности к турниру.

Главный наставник сборной страны по футболу отметил, что предварительными итогами подготовки команды к Чемпионату мира по футболу ConIFA он доволен, но не в полной мере.

"Как и любому тренеру, мне хочется большего и лучшего, хочется, чтобы наши футболисты играли чуть быстрее, чуть лучше. Хотя в целом, мы провели плодотворный сбор, ребята тренировались на максимуме, в самоотдаче и профессионализме я не могу их никак упрекнуть, поэтому в целом я доволен. Но сам турнир даст ответ, готовы мы к нему или нет", — заметил Аджинджал.

Игрок сборной Абхазии Тарас Хагба отметил, что атмосфера в команде очень хорошая.

"Тренировочный процесс протекает отлично, мы знаем, какие у нас соперники, какие у них сильные и слабые стороны, будем готовиться,  надеемся, что выступим хорошо", — сказал игрок.

Георгий Жанаа поддержал коллегу по сборной и заметил, что в команде господствует положительное настроение.

"Мы все усиленно тренируемся для того, чтобы защитить свой титул чемпиона мира, будем стараться показывать хорошую игру", — сказал Жанаа.

Чемпионат мира по футболу по версии ConIFA стартует в Лондоне 31 мая.

Беслан Аджинджал: сборная Абхазии в числе фаворитов ConIFA-2018>>




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  • Военнослужащие Южного военного округа на военном параде, посвященном 100-летию провозглашения Первой Республики и Победы в Сардарапатском сражении (28 мая 2018). Сардарапат
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