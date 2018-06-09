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Международный форум по развитию парламентаризма

Вице-спикер Госдумы назвал действия СБУ по делу Вышинского детским драмкружком

© Sputnik . Григорий Сысоев
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Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (42)
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В четверг Служба безопасности Украины заявила, что в ходе обыска в банковской ячейке Вышинского нашли более 200 тысяч долларов, "предмет, внешне похожий на пистолет" "Браунинг 1906", и договор с МИА "Россия сегодня".

СУХУМ, 9 июн — Sputnik. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал действия СБУ по делу журналиста Кирилла Вышинского "упражнениями на уровне детского драматического кружка", сообщает РИА Новости.

"Это предсказуемое развитие событий. Мастера инсценировок из Службы безопасности Украины и дальше упражняются на уровне детского драматического кружка. К сожалению, все это было бы достаточно комично, если бы речь не шла о жизни человека. Россия должна все сделать, чтобы его освободить", — сказал Толстой.

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Парламентарий напомнил, что ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что удастся добиться освобождения руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

"Я думаю, что они (СБУ – ред.) могут найти там еще гранатомет, могут найти еще танк, но это на веру системе доказательств, которую они используют, после дела Бабченко уже никак повлияет", — добавил политик.

В четверг Служба безопасности Украины заявила, что в ходе обыска в банковской ячейке Вышинского нашли более 200 тысяч долларов, "предмет, внешне похожий на пистолет" "Браунинг 1906", и договор с МИА "Россия сегодня". В пресс-службе агентства при этом удивились, что у Вышинского нашли не танк.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.

Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (42)



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