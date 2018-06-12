Главы США и КНДР встретились в Сингапуре

В случае успеха саммита второй раунд переговоров может пройти в Пхеньяне в июле.

СУХУМ, 12 июн — Sputnik. Полноформатные переговоры США и КНДР на высшем уровне проходят во вторник в Сингапуре.

Американский президент Дональд Трамп и глава Северной Кореи Ким Чен Ын встретились сегодня на острове Сентоса, пожали руки и сделали первые заявления, сообщают местные СМИ.

© Sputnik . Илья Питалев Дорогу первой леди: Ким Чен Ын оттолкнул журналиста, фотографирующего его жену

Переговоры глав государств в формате "с глазу на глаз" длились около 40 минут. По завершении встречи Трамп заявил, что переговоры были "очень и очень хорошие", и это позволит решить "большие проблемы и большие дилеммы". Сложившиеся отношения с Ким Чен Ыном он назвал "отличными".

Северокорейский лидер, в свою очередь, заявил, что он заинтересован в тесном и долгосрочном сотрудничестве с американским коллегой. При этом на вопросы журналистов относительно отказа КНДР от ядерного оружия он не ответил.

После завершения встречи начался расширенный саммит руководства двух стран. В нем с американской стороны принимают участие госсекретарь Майк Помпео, советник президента по нацбезопасности Джон Болтон, шеф аппарата Белого дома Джон Келли.

От КНДР на саммит прибыли заместитель председателя Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, заместитель председателя и заведующий международным отделом ЦК ТПК Ли Су Ён, глава МИД Ли Ён Хо.

© AFP 2018 / Nicholas Kamm Трамп отказался от проведения саммита в Сингапуре

Предполагается, что на саммите будут затронуты вопросы полной денуклеаризации и гарантий мира на Корейском полуострове, а также нормализации американо-северокорейских отношений.

Подписание каких-либо документов не планируется. Как заявил ранее Трамп, цель встречи — "запустить процесс".

Северная Корея и США после окончания военного конфликта в Корее 1950-1953 годов, который закончился перемирием, формально находятся в состоянии войны. Все попытки заключить мирный договор не завершались успехом.

В случае, если встреча в Сингапуре пройдет успешно, второй саммит глав двух стран может состояться в Пхеньяне в июле, а третий раунд позже может состояться в Вашингтоне.