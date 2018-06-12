Трамп приостановил введение трехсот санкций против Северной Кореи

СУХУМ, 12 июн — Sputnik. США приостанавливают введение санкций против Северной Кореи по 300 позициям, заявил американский президент Дональд Трамп после встречи в Сингапуре с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
"У меня были 300 санкций", — цитирует РИА Новости слова Трампа на пресс-конференции.
По его словам, он решил не вводить санкции, потому что это выглядело бы "неуважительно".
"Но мы сохраняем возможность продолжать накладывать санкции", — отметил Трамп.
В Сингапуре во вторник состоялся саммит президента США и лидера КНДР. По итогам встречи главы двух государств подписали итоговый документ. Из соглашения следует, что Трамп обязался предоставить Северной Корее гарантии безопасности. В свою очередь, Ким Чен Ын подтвердил свою приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.