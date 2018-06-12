Трамп приостановил введение трехсот санкций против Северной Кореи

В Сингапуре во вторник состоялся саммит президента США и лидера КНДР. По итогам встречи главы двух государств подписали итоговый документ.

СУХУМ, 12 июн — Sputnik. США приостанавливают введение санкций против Северной Кореи по 300 позициям, заявил американский президент Дональд Трамп после встречи в Сингапуре с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"У меня были 300 санкций", — цитирует РИА Новости слова Трампа на пресс-конференции.

© AFP 2018 / SAUL LOEB Трамп и Ким Чен Ын подписали итоговый документ в Сингапуре

По его словам, он решил не вводить санкции, потому что это выглядело бы "неуважительно".

"Но мы сохраняем возможность продолжать накладывать санкции", — отметил Трамп.

В Сингапуре во вторник состоялся саммит президента США и лидера КНДР. По итогам встречи главы двух государств подписали итоговый документ. Из соглашения следует, что Трамп обязался предоставить Северной Корее гарантии безопасности. В свою очередь, Ким Чен Ын подтвердил свою приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.