Идеальная креветка: Роскачество дало рекомендации по выбору

СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Роскачество проверит качество креветок на российском рынке и даст покупателям советы, как правильно их выбрать, сообщает РИА Новости.

"Роскачество исследует 24 самых популярных бренда варено-мороженых креветок, в том числе и развесных, представленных в российских магазинах", — сообщается в пресс-релизе.

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Проверка будет проходить по 30 параметрам, включая внешний вид, содержание токсичных веществ, запах, цвет мяса и добавление красителей.

В первую очередь покупатель должен обратить внимание на внешний вид. У "правильных" креветок подогнутый хвост, а цвет может меняться от зеленого до даже черного. Это зависит от места обитания креветки.

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В упаковке креветки должны быть отделены друг от друга и не быть смороженными. Хранить их можно 12 месяцев при температуре не выше минус 12 градусов.

Информация на упаковке должна быть максимально подробной: время и место упаковки, срок годности, место вылова и даже биологический вид.