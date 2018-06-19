17:27 19 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.07
  • EUR74.18
Поиск
Креветки

Идеальная креветка: Роскачество дало рекомендации по выбору

CC0
Новости
Получить короткую ссылку
22 0 0

Роскачество проверит 24 самых популярных брендов креветок на российском рынке.

СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Роскачество проверит качество креветок на российском рынке и даст покупателям советы, как правильно их выбрать, сообщает РИА Новости.

"Роскачество исследует 24 самых популярных бренда варено-мороженых креветок, в том числе и развесных, представленных в российских магазинах", — сообщается в пресс-релизе.

Бутылки пива
© Fotolia / Volff
Роскачество проверило пиво к ЧМ-2018 и назвало лучшее

Проверка будет проходить по 30 параметрам, включая внешний вид, содержание токсичных веществ, запах, цвет мяса и добавление красителей.

В первую очередь покупатель должен обратить внимание на внешний вид. У "правильных" креветок подогнутый хвост, а цвет может меняться от зеленого до даже черного. Это зависит от места обитания креветки.

"Росконтроль" назвал марки сыров опасных для употребления>>

В упаковке креветки должны быть отделены друг от друга и не быть смороженными. Хранить их можно 12 месяцев при температуре не выше минус 12 градусов.

Информация на упаковке должна быть максимально подробной: время и место упаковки, срок годности, место вылова и даже биологический вид.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Фигура Человека-паука
    Попался, Человек-паук!

    Рижская муниципальная полиция задержала туриста из Германии, который лазил по стене в Старой Риге.

  • Башня Гедиминаса
    Евро за ночь

    В Вильнюсе с путешественников, приезжающих в литовскую столицу, будет взиматься туристический сбор.

  • Кулак
    Уличные войны

    Жестокое избиение жителя Кишинева на проезжей части попало на видео – инцидент зафиксировал видеорегистратор одного из автомобилей.

  • Рустам Эмомали на открытии новой автобусной остановки, архивное фото
    Говорят, мэр не настоящий

    Мэрия Душанбе совместно с МВД Таджикистана выясняют, кто создал фальшивую страницу мэра Душанбе Рустама Эмомали в Facebook.

  • Здание МИД Узбекистана
    Есть контакт

    Власти Узбекистана установили контакты с движением "Талибан" для организации его участия в прямых переговорах с правительством Афганистана.

  • Паром Петербург в эстонском порту Пальяссааре
    Долг платежом красен

    Владелец территории в эстонском порту, на которой стоит арестованный паром "Петербург", а также судовой агент подтвердили, что судовладелец полностью заплатил за их услуги.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли во время визита в лагерь сирийских беженцев на севере Иордании
Красивая и добрая: Анджелина Джоли встречается с беженцами
Полицейский в Ростове отчеканил мяч
"Как он бил!": полицейский в Ростове-на-Дону поразил болельщиков ЧМ-2018
Инфографика
Самые мощные армии в мире

Соцсети

Sputnikabkhazia