Коалиция США разгромила сирийскую деревню

В результате бомбардировки разрушены дома мирных граждан. Количество раненых пока неизвестно.

СУХУМ, 22 июн — Sputnik. Самолеты коалиции во главе с США нанесли удары по деревне Аш-Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор, восемь человек погибли, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство САНА.

Также сообщается о воздушном ударе по позициям правительственных сил в провинции Хомс, в 150 километрах к востоку от Пальмиры.

Как рассказал РИА Новости источник в военных кругах, погиб один офицер армии САР.

Бомбардировка началась после того, как сирийцы открыли огонь по трем американским машинам, двигавшимся в направлении Аль-Хальба.

Столкновение на земле между правительственными силами и военными из США стало первым в своем роде, отметил собеседник агентства.