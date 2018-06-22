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Дональд Трамп

"Меня это не трогает": Трамп прокомментировал наряд своей жены

© AFP 2018 / MANDEL NGAN
Новости
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Супруга американского президента не первый раз подвергается критике за неуместность своих нарядов.

СУХУМ, 22 июн — Sputnik. Американский президент Дональд Трамп прокомментировал вызвавшую интерес в соцсетях надпись на куртке его жены Меланьи, сообщает РИА Новости.

В социальных сетях и некоторых западных СМИ разгорелась дискуссия, зачем же первая леди США надела парку с надписью "Меня это вообще не трогает. А вас?" во время своей поездки в Техас, где Мелания Трамп посетила центры содержания разделенных с родителями детей-мигрантов.

Мелания Трамп

                        ©
                    AP Photo. Andrew Harnik
Мелания Трамп

Эта куртка продается в магазинах Zara за 39 долларов. Компания Zara не прокомментировала ситуацию.

Некоторые СМИ предположили, что первую леди не интересуют мигранты, другие давали иные толкования. Представитель Меланьи Трамп Стефани Гришэм заявила, что в куртке "нет никакого скрытого смысла". "Это просто куртка", — сказала она.

"Надпись "Меня это вообще не трогает. А вас?" на спине куртки Меланьи касается фейковых СМИ. Меланья уже узнала, какие они нечестные, и ее это действительно больше не волнует!" — написал Трамп в Twitter.

Ранее супруга президента уже подвергалась критике, когда отправилась в пострадавшие от урагана районы в туфлях на шпильке.
Теги:
Дональд Трамп, Мелания Трамп, США



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