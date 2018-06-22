"Меня это не трогает": Трамп прокомментировал наряд своей жены

Супруга американского президента не первый раз подвергается критике за неуместность своих нарядов.

СУХУМ, 22 июн — Sputnik. Американский президент Дональд Трамп прокомментировал вызвавшую интерес в соцсетях надпись на куртке его жены Меланьи, сообщает РИА Новости.

В социальных сетях и некоторых западных СМИ разгорелась дискуссия, зачем же первая леди США надела парку с надписью "Меня это вообще не трогает. А вас?" во время своей поездки в Техас, где Мелания Трамп посетила центры содержания разделенных с родителями детей-мигрантов.

© AP Photo. Andrew Harnik Мелания Трамп

Эта куртка продается в магазинах Zara за 39 долларов. Компания Zara не прокомментировала ситуацию.

Некоторые СМИ предположили, что первую леди не интересуют мигранты, другие давали иные толкования. Представитель Меланьи Трамп Стефани Гришэм заявила, что в куртке "нет никакого скрытого смысла". "Это просто куртка", — сказала она.

"Надпись "Меня это вообще не трогает. А вас?" на спине куртки Меланьи касается фейковых СМИ. Меланья уже узнала, какие они нечестные, и ее это действительно больше не волнует!" — написал Трамп в Twitter.

“I REALLY DON’T CARE, DO U?” written on the back of Melania’s jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 июня 2018 г.

Ранее супруга президента уже подвергалась критике, когда отправилась в пострадавшие от урагана районы в туфлях на шпильке.

